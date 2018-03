Das neue Hallenbad liegt im Kosten- und Zeitplan

Der Gemeinderat Riedlingen hat sich am Montagabend bei einem Vorort-Termin vom Baufortschritt beim neuen Hallenbad überzeugt.

„Wir sind im Kosten- und Zeitplan“, betonte Martin Reimer vom Stuttgarter Planungsbüro 4a. Die Gemeinderäte erhielten zunächst einen Einblick in die Technikräume im Untergeschoss, wo die Filteranlagen, die Heizung und Lüftung untergebracht ist. Im Obergeschoss sind die Becken sowie die Rohbauarbeiten abgeschlossen – die Decke ist zu, die Glasfassade angebracht, nur die Glaskuppeln fehlen noch. Das Richtfest soll am 11. April stattfinden.

Die Räte zeigten sich vom bisherigen Bau sehr angetan. Bis zum Ende des Jahres will die Baufirma Reisch das Hallenbad in der Stadt übergeben. Danach wird ein mehrwöchiger Probebetrieb stattfinden, so dass sich auch der neue Hausmeister mit der Technik vertraut machen kann. Die Belegung des Hallenbads durch die Schulen richtet sich nach dem derzeitigen Stundenplan. Erst im neuen Schuljahr soll das Bad komplett belegt werden.