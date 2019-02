„Das Narrenrecht gilt ab sofort. Das Gole hat das letzte Wort.“

Und es ist wieder passiert. Die Schülerschar ist befreit, der Bürgermeister ist abgesetzt und der Gemeinderat auch. Die Narren drängt es an die Macht – und wieder mit einem großen Versprechen: „Noch gibt’s kein Händel und koin Streit, da braucht’s au koin Bürgerentscheid. Mir reglet alles, und zum Wohle, für d’Riedligner mit unserem Gole“, bekannte de Zunfmeister Thomas Maichel.

Kaiserwetter in Riedlingen – oder muss man in diesen Tagen vom „Gole-Wetter“ reden? Auf alle Fälle herrschte eitel Sonnenschein und wunderbar angenehme Temperaturen, als die närrische Meuterer-Schar gegen die herrschende Ordnung loszog, um das Schülervolk und das Rathaus zu befreien. Strahlende Gesichter empfingen sie im Kreisgymnasium, in der Realschule, der St. Gerhard-Schule und der Gemeinschaftsschule. Bedeutet doch die Ankunft des Gole auch das Ende der Schulzeit und der Beginn der Ferien. Kein Wunder, dass dem großkopfeten Gole lauthals gehuldigt wurde.

Die Kleinsten hatten hernach noch am schwersten. Durften oder mussten sie doch den Zimmermännern helfen, den Narrenbaum wohlbehalten um den Stock zu ziehen. Dabei hatten sie es dieses Jahr mit Zusatzgewicht zu tun, hatten es sich doch zwei Zunfträte auf dem Narrenbaum bequem gemacht, als es die Haldenstraße nach oben ging. Aber das Jungvolk zog tapfer und brachte den Baum und die Zunfträte wohlbehalten – wenn auch über den einen oder anderen Bordstein geholpert – nach oben.

Die Zimmerleute vollbrachten ihre Aufgabe wieder mit Bravour, wie auch Maichel in seiner Rede vor dem Rathaus lobte. Zu den Klängen der Fanfaren oder im Rhythmus des Narrenmarschs sowie des Gole-Lieds durch die Stadtkapelle zogen, schoben und drückten sie den Baum im Takt nach oben, bis er in den Himmel ragte. „Ihr Zimmerleit, ihr seid famos, der Baum steht g’rad und stolz, ganz groß.“

Der Maichel Thomas, Sprecher der drei wortkargen Gole, überbrachte wieder einmal die Botschaft der Revolution: „Das Golestädtle strahlt vor Freud, denn jetzt isch wieder Fasnetszeit. Das Narrenrecht gilt ab sofort. Das Gole hat das letzte Wort. Ihr Narren bringt den Schultes schnell, der Gole nimmt jetzt ei sei Stell. Und au dr Gemeinderat setzt man ab, denn jetzt regiert die Narrenkapp. Mir reglet alles und zum Wohle, für d’Riedligner mit unserem Gole.“

Bürgermeister Marcus Schafft wehrte sich auch kaum. Zu angeschlagen war der Schultes, der nicht nur im „fortgeschrittenen Narrenfieber“, sondern mit richtig Fieber von den Narren geholt wurde. Er erzählte von seinem neuen Hund, der manchen Knuff erträgt. „Wie anders ist dies untertags bei manchem Ochsen, dem kannst du wie du willst und noch so oft aufs Horn drauf boxen.“ Und ganz unverhohlen, denkt man sich von Zeit zu Zeit, „dem musst du den Hintern versohlen“.

Den Schlüssel gab der Bürgermeister weiter – auch in Hoffnung auf positive Effekte, wie Maichel ankündigte: „Da wird jetzt aufgeräumt und geputzet, weil wir am Dienstag da abrutschet“, versprach der Zunftmeister.