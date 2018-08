Das Mädchen mit der Geige ist wieder aufgetaucht

Die Figur „Das Mädchen mit der Pappgeige“ ist gefunden. Mitarbeiter des Riedlinger Bauhofs entdeckten die Metallskulptur am Montagmorgen in einer Hecke bei den Parkplätzen hinter der Kirche – in unmittelbarer Nähe ihres eigentlichen Standortes, der Jugendmusikschule. Die Figur war Ende Juli von ihrem Sockel gerissen worden und war seitdem verschwunden.

Die Mitarbeiter des Bauhofs trauten am Montag ihren Augen kaum. Sie waren auf ihrer morgendlichen Tour, um den Müll aufzuräumen, als sie in einer Hecke bei der Bushaltestelle in der Kirchstraße die Figur entdeckten. So wie sie vor drei Wochen über Nacht plötzlich verschwunden war, ist sie auch wieder aufgetaucht.

Die Figur habe in den vergangenen drei Wochen nicht in dieser Hecke gelegen. Da ist sich Bauhof-Chef Roger Fischer sehr sicher. Seine Mannen hatten nach dem Fehlen der Figur die Straßen um die Jugendmusikschule – und auch die Hecken und Sträucher abgesucht. Da war nichts – die Figur war verschwunden.

„Da hat einen das schlechte Gewissen geplagt“, glaubt Bauhofchef Roger Fischer. Der Dieb habe wohl gewartet bis ein bisschen Gras über die Sache gewachsen sei und die Figur dann übers Wochenende in der direkten Nachbarschaft zur Jugendmusikschule im Gebüsch abgelegt. Nach Augenscheinnahme kann Fischer sagen, dass die Figur unbeschädigt ist. Es sei auch nichts abgebrochen. Allerdings wird es für die Befestigung auf dem bisherigen Sockel einen Fachmann brauchen. Das sei nicht so ohne Weiteres zu machen, sagt Fischer.

Die Skulptur von Vitali Lesan war der Musikschule Riedlingen von Werner Blank zum 35-jährigen Bestehen gestiftet worden.