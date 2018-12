Das Kreisgymnasium kürt seine besten Vorleser

Frau Bellmann, die Lehrerin, verteilt die Lose in ihrer Klasse. Und prompt verweigert sich Marie, mit Charlie gemeinsam in einer Gruppe zu arbeiten. Charlie ist nämlich eine Außenseiterin. Da meldet sich Jonne zu Wort und steht ihr zur Seite. Mit dieser Szene aus Sabine Neuffers Jugendbuch „Jonne mischt sich ein“ gewann Finja Blumer den diesjährigen Vorlesewettbewerb am Kreisgymnasium.

In einem lebhaften Vortrag lieh Finja Blumer den Figuren ihre Stimme. Dabei überzeugte sie die Jury durch ihre gelungene Stimmführung und passende Betonung. Der zweite Platz in diesem Wettbewerb ging an Hanna Hepp.

Die Teilnehmer am Schulentscheid waren aus klasseninternen Wettbewerben hervorgegangen. Alle sechsten Klassen ermittelten je zwei Klassensieger. Der Unterstufenbeauftragte der Schule, Bernd Lippmann, konnte damit insgesamt zehn Schülerinnen und Schüler zur Ausscheidungsrunde begrüßen.

Als Anerkennung zeichnet das Kreisgymnasium alle Klassensieger mit einem Büchergutschein aus.

Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Jubiläum. Er steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und möchte die wichtigste Kulturtechnik überhaupt – das Lesen – fördern. Als Siegerin nimmt Finja Blumer im neuen Kalenderjahr am Regionalentscheid teil und trifft dort auf Schulsieger aus anderen Schulen.