Das Jahr war geprägt von Dynamik und herausfordernden Momenten, aber auch von Erfolgen

Ich erinnere mich noch gut an das Gefühl, mit dem ich in das Jahr 2021 gestartet bin: die Hoffnung darauf, dass wir die COVID-19-Pandemie schnell hinter uns lassen können und sich alles möglichst zeitnah zum Guten wendet. Was bleibt nun aber am Ende des vergangenen Jahres von dieser Starteuphorie?

Mit Blick auf das Privatleben ist mir vor allem in Erinnerung geblieben, dass aufgrund der deutlich reduzierten Geschäftsreisen vermeintlich mehr Zeit für die Familie und gemeinsame regionale Ausflüge vorhanden war. Dies habe ich als Ausgleich zu den vielen beruflichen Herausforderungen sehr geschätzt, ja sogar als Kraftquelle genutzt.

Einschränkungen und Homeschooling

Der Pandemie geschuldet gab es aber natürlich auch im privaten Umfeld diverse Einschränkungen, wie etwa entfallene Festtage im Familien- und Freundeskreis oder das Thema Homeschooling, welches sowohl für unsere Kinder als auch für meine Frau und mich nach den anfänglichen technischen und pädagogischen Schwierigkeiten in 2020 ganz neue Eindrücke mit sich brachte. Gerade für die Kinder und Jugendlichen hat es mich in der zweiten Jahreshälfte sehr gefreut, dass ein Stück Normalität zurückkehrte und ein regulärer Studien- und Schulalltag größtenteils aufrechterhalten werden konnte. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir, dass wir in Deutschland im Bereich der allgemeinen Bildungslandschaft noch stärker die Potenziale der Digitalisierung dringlichst umsetzen. Viele andere europäische Länder können wir als Vorbild heranziehen.

In meiner Rolle als Geschäftsführer der BLANK-Gruppe starteten wir nach den deutlichen Umsatzeinbußen in 2020, dem bisher wirtschaftlich schwierigsten Jahr der Firmengeschichte, mit Vorzeichen einer Erholung in das neue Jahr, denn wir konnten wieder deutlich mehr Bestellungen und Lieferabrufe unserer Kunden verzeichnen. Umso schmerzlicher wirkten die erheblichen umfassenden Materialpreissteigerungen eines Großteils unserer Lieferanten ab März, die wenige Monate später durch die explodierenden Energiepreise noch verstärkt wurden. Erst mit Zeitverzögerung konnten diese gestiegenen Einkaufspreise an den Markt teilweise weitergegeben werden, da wir in vielen Fällen durch Verträge, auch hinsichtlich Preiserhöhungen, an Vorgaben gebunden sind.

Lieferengpässe bei Elektrochips

Doch es blieb leider keine Zeit zum „Durchatmen“, da wir uns schon ab Spätsommer mit dem Einfluss von Lieferversorgungsengpässen im Bereich Elektrochips konfrontiert sahen. Die Unternehmensgruppe BLANK erwirtschaftet einen Großteil des Umsatzes, trotz der schon eingeleiteten Erschließung neuer Geschäftsfelder, im Automobilsektor, wodurch uns die reduzierten Bedarfe stark trafen. Es gibt aber aktuell mehr denn je auch Chancen und Möglichkeiten, BLANK in eine positive Zukunft zu führen. Durch die genannten Widrigkeiten und der gestiegenen Dynamik sowohl im Absatzmarkt als auch am Beschaffungsmarkt und nicht zuletzt am Arbeitsmarkt wird die Notwendigkeit dieser Transformation ganz deutlich aufgezeigt. Die Umsetzung der von der Regierung meist recht kurzfristig von Unternehmen geforderten einzuleitenden pandemiebedingten Maßnahmen haben wir außerordentlich gut gemeistert. Viele Mitarbeitenden haben in hoher Eigenverantwortung und mit vollem Verständnis dazu beigetragen, dass uns dies gelungen ist. Hierfür bedanke ich mich nochmals ausdrücklich von Herzen.

Fußball hat einen wichtigen Stellenwert

Wer mich kennt weiß, dass neben Familie und Beruf das Thema Fußball einen wichtigen Stellenwert in meinem Leben einnimmt. Dieser Sport und konkret meine langjährige Rolle als Torwart auch in höherklassigen Ligen hat mich insbesondere als Führungskraft sehr geprägt. Als Mitinitiator der ProKeeper Akademie (ProKA) fördern wir die talentierten Fußball-Torwartspieler von morgen.

Die Idee und das Konzept der ProKA legt allerdings neben der sportlichen Förderung maßgeblich Wert auf einen ganzheitlichen Ansatz einer individuellen Persönlichkeitsentwicklung. Dieser wissenschaftlich untermauerte Kompetenzrahmen ist so bisher einzigartig in der Ausbildung im Fußballsport und findet eine unglaubliche Resonanz vor allem auch bei Profivereinen in ganz Deutschland. Daher hat es mich sehr gefreut, dass der erste Internationale Torwartkongress (ITOK), der durch die ProKA im Februar ausgerichtet wurde, ein voller Erfolg war und nun in wenigen Wochen erneut ausgetragen wird.

Prominente Referenten

So konnten wir uns für das Event die Beteiligung prominenter Referenten aus dem deutschsprachigen Profifußball sichern. Zudem wurde ein regionaler Torspielertag mit rund 80 begeisterten Jugendlichen im September des Jahres organisiert und abgehalten. An dieser Stelle gilt mein großes Lob dem Trainer- und Expertenteam und vor allem auch den vielen ehrenamtlichen Helfern der Akademie. Hier zeigte sich besonders der starke Zusammenhalt gerade in schwierigen Zeiten.

Wie in allen Bereichen waren jedoch auch im Sport die Auswirkungen der Pandemie spürbar: So konnte der Neustart des Trainings nach der Winterpause, aufgrund vieler Verschiebungen und Neuorganisationen durch Corona, erst im Laufe des zweiten Quartals erfolgen. Die Pandemie sorgte zudem dafür, dass manche Jugendliche die Freude am Sport verloren haben. Leider gab es auch Einzelfälle, bei denen, trotz großem Talent, die Fußballkarriere beendet wurde. In Zusammenhang mit dem Thema Fußballkarriere möchte ich auch meine Bewerbung auf eine Stelle im Präsidium des VfB Stuttgart 1893 e.V. nicht unerwähnt lassen. Dieser Schritt brachte viele interessante Begegnungen und bereichernde Erfahrungen mit sich, die ich nicht missen möchte. Mir war es wichtig durch die Kandidatur zu zeigen, dass ich bereit bin, in diesem Traditionsverein Verantwortung zu übernehmen und Themen anzupacken.

Oscar des Fernstudiums geht an Riedlingen

Mit dem Stichwort „Anpacken“ möchte ich zum vierten und letzten Bereich überleiten, der mein Jahr 2021 geprägt hat: meiner Tätigkeit als Vorsitzender des Hochschulrats der SRH Fernhochschule Riedlingen. Besonders erfreulich war, dass die SRH zum dritten Mal in Folge zur beliebtesten Fernhochschule Deutschlands gewählt wurde. Dieser „Oscar des Fernstudiums“ wird jährlich von der Premiumplattform FernstudienCheck.de vergeben. Zudem folgte im Sommer des Jahres die Verleihung des Siegels „Excellent in Digital Education“. Dies ist eine weitere Bestätigung der herausragenden Qualität des Fernstudienangebotes der SRH. Strategischer Wegbegleiter dieses erfolgreichen Teams zu sein, gibt mir sehr viel positive Energie und macht mich stolz.

Betrachte ich die vier genannten Themenbereiche, so kann ich festhalten, dass das Jahr 2021 geprägt war von hoher Dynamik und vielen herausfordernden Momenten, aber auch von positiver Energie und Erfolgen. Und um mit den Worten von Antoine de Saint-Exupéry zu schließen: „Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen – denn Zukunft kann man bauen!“ Ich bin der festen Überzeugung, dass jede Situation auch immer Chancen mit sich bringt. Persönlichkeiten entstehen in schwierigen Situationen. Wir haben es auch als Gesellschaft in der Hand, uns dieser Verantwortung zu stellen, wertorientierte Entscheidungen zu treffen, ja, wieder voran zu gehen. Nehmen wir die positive Essenz aus dem vergangenen Lebensjahr mit in das neue anstehende und gelingende Kalenderjahr 2022.

Zur Person

Hubert Deutsch (43) ist verheiratet und hat zwei Söhne und eine Tochter. Nach seinem Studium an der DHBW Ravensburg Fachrichtung Bank- und Finanzmanagement startete er seine Karriere bei der Liebherr Holding GmbH in Biberach. In den folgenden Jahren war er unter anderem Finanzdirektor in Russland und als Managing Director in Spanien für die Liebherr Gruppe tätig. Anschließend war er Geschäftsführer der Sparte Turmdrehkrane in Biberach, Bereich Baumaschinen, und wechselte danach in die Hausgeräte-Sparte mit Sitz in Ochsenhausen. Seit Januar 2019 ist er als Vorsitzender der Geschäftsführung der BLANK-Gruppe in Riedlingen beschäftigt. Ehrenamtlich engagiert sich Hubert Deutsch als Hochschulratsvorsitzender bei der SRH Fernhochschule in Riedlingen und Mitgründer der ProKeeper Akademie, die Fußball-Torwarttalente fördert.