Das Flatterband hat ausgedient

Die Riedlinger Spielplätze werden bis zum Wochenende wieder geöffnet. Derzeit wird noch die Sicherheit der Plätze geprüft, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Inspektion wird regelmäßig durchgeführt, damit die Sicherheit der Spielgeräte jederzeit gewährleistet ist. Bis Freitag wird die Wartung aller Spielplätze abgeschlossen sein. Pünktlich zum Wochenende können die Riedlinger Kinder dann wieder auf allen Spielplätzen in Riedlingen und den Teilorten toben. Der Bauhof entfernt hierfür Zug um Zug die entsprechenden Verbotsschilder sowie die Absperrungen mit dem Flatterband.

Geschlossen bleiben der Spielplatz in den Mißmahl’schen Anlagen sowie der Spielplatz in der Lessingstraße. Der Letztgenannte kann aufgrund Bauarbeiten in unmittelbarer Nähe vorübergehend nicht genutzt werden. Die Stadt weist zukünftig mit Schildern auf die maximale Anzahl der Kinder hin, die sich gleichzeitig auf dem jeweiligen Spielplatz befinden dürfen. Außerdem wird auf die Abstandregel von mindestens 1,5 Metern hingewiesen und dass Körperkontakt zwischen den Kindern vermieden werden soll. Gemeinsames Essen und Trinken ist nicht gestattet. Kinder dürfen nur in Begleitung Erwachsener den Spielplatz nutzen.

Nach der aktuell gültigen Corona-Verordnung dürfen Spielplätze seit Mittwoch wieder zugänglich sein. Das Sozialministerium, der Gemeindetag sowie der Städtetag haben sich auf eine gemeinsame „Empfehlung zur Öffnung von öffentlichen Spielplätzen“ verständigt. Kernpunkte sind das Abstandsgebot, die Begleitung durch Erwachsene sowie eine Zugangsbeschränkung (maximal ein Kind pro zehn Quadratmeter Spielplatzfläche). Auf dieser Basis wurde vom Städte- und Gemeindetag ein Plakat entwickelt. Mit diesem Plakat werden, allerdings in individualisierter Form, auch die Riedlinger Spielplätze beschildert.