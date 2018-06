Das Biberacher Bollwerk hält nicht stand

Es war eine Begegnung auf Augenhöhe im Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin, aber am Ende hatten die Abgeordneten des Bundestags knapp die Nase vorn: Mit 0:1 unterlagen die Bürgermeister und Mitarbeiter des Landratsamts aus dem Kreis Biberach dem FC Bundestag.

Das Tor des Tages zum 1:0 für die Abgeordneten erzielte Mitte der ersten Halbzeit ausgerechnet ein ehemaliger Bürgermeister, der seit der letzten Wahl im Bundestag sitzt: Alois Rainer, von 1996 bis 2014 Bürgermeister im bayrischen Haibach. „Vor allem in der zweiten Halbzeit mussten wir um den Sieg zittern, aber mit viel Einsatz in der Defensive und auch Glück konnten wir das 1:0 über die Zeit retten“, so der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster, der das Kräftemessen initiiert und organisiert hatte.

„Ein tolles, attraktives Spiel mit vielen Torraumszenen“, so der Tenor unisono bei der sogenannten „3. Halbzeit“, bei der sowohl die Bürgermeister und Mitarbeiter des Landratsamts Biberach wie auch etliche der insgesamt 23 mitspielenden Bundestagsabgeordneten aller Fraktionen das Spiel beim gemütlichen Beisammensein Revue passieren ließen.

Mit von der Partie waren auf Biberacher Seite folgende Bürgermeister: Werner Binder (Uttenweiler), Stefan Koch (Seekirch/Allmannnsweiler), Marcus Schafft (Riedlingen), Dietmar Rehm (Betzenweiler/Moosburg), Jochen Stuber (Kirchberg), Wolfgang Jautz (Warthausen), Helmut Müller (Tiefenbach) und Jürgen Köhler (Ertingen). Neben dem Spiel haben die Bürgermeister der Raumschaft während der Tage in Berlin auch ein interessantes politisches Programm absolviert.