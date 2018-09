Dapper spielen vor internationalem Publikum

Das Kooperationsorchester der Musikvereine Daugendorf, Grüningen, Zell-Bechingen und der Stadtmusik Riedlingen hat am vergangenen Samstag vor großer Kulisse sein Können gezeigt. Es hatte einen Auftritt im Europapark Rust.

Bereits um 5.15 Uhr in der Früh trafen sich die 36 Jungmusikerinnen und Jungmusiker unter der Leitung von Dirigent Michael Reiter im Probeheim in Daugendorf, um ihre Reise nach Rust anzutreten. Nachdem Noten und Instrumente verladen worden waren, startete der Bus in Richtung Schwarzwald. Nach einer dreistündigen Fahrt war das Ziel Europapark erreicht.

Nun hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, den Park auf eigene Faust zu erkunden und die einzelnen Attraktionen zu nutzen. In malerischer Kulisse durften „Die Dapper“ gegen Abend dann ihr Spiel zu Gehör bringen. Während des einstündigen Auftritts zeigten „Die Dapper“ ihr Können in einem abwechslungsreichen Programm mit bekannten Liedern wie „We will Rock You“ oder „Pirates oft the Caribbean“. Bei dem internationalen Publikum im Europapark kam das kurzweilige Programm sehr gut an. Die Zuhörer klatschten mit und schunkelten, der Auftritt wurde mit Applaus honoriert.

Nach einem anstrengenden und erlebnisreichen Tag mit viel Spaß, wurde wieder die Heimreise angetreten. Der Dank der Musiker galt Sonja Schmid, der Jugendleiterin des Musikvereins Daugendorf, und ihrem Jugendausschuss, die den Ausflug ermöglicht haben.