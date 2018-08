Dankesworte zum Abschied von neun Lehrkräften

Auch an der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule hat es zum Schuljahresende personelle Veränderungen gegeben. Im Rahmen der Abschlusskonferenz, die musikalisch vom Lehrerensemble der Schule mitgestaltet wurde, verabschiedete die Schule verdiente Kolleginnen.

Bettina Blank verlässt nach vielen Jahren als Lerngruppenleiterin in der Sekundarstufe die Schule und wechselt in den Schulamtsbereich Albstadt. Maria Restle, Klassenlehrerin in der Grundschule, wird künftig näher an ihrem Wohnort als Grundschullehrerin tätig sei. Sonja Binder wechselt nach 17-jähriger Tätigkeit an der Riedlinger Grundschule an die Grundschule nach Uttenweiler.

Katharina Ambs, Anja Beyrle und Ricarda Hauser waren vorübergehend für ein Jahr an die Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule abgeordnet und werden im kommenden Schuljahr an anderen Schulen in und außerhalb des Schulamts tätig sein.

Gertrud Locher beendet ihre Tätigkeit als Lehrerin. Sie war über 30 Jahre in Oberstadion in der Hauptschule die Fachfrau in Englisch und Musik und Klassenlehrerin in den Klassen 5 und 6. Ihr letztes Dienstjahr verbrachte sie an der Gemeinschaftsschule in Riedlingen.

Michael Widmann hat nach 18 Monaten seinen zweiten Ausbildungsabschnitt erfolgreich mit dem zweiten Staatsexamen abgeschlossen. Ihn darf Rektor Martin Romer im kommenden Schuljahr als vollausgebildeten Lehrer und Kollegen an der Schule begrüßen.

Jana Reiter beendet ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Sommer. Sowohl die Unterstützung im Unterricht als auch die Arbeit in der Ganztagesbetreuung haben sie bestätigt, im Herbst ein Lehramtsstudium aufzunehmen.