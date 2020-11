Dank „Schachzug“ im Förderprogramm

Die Stadt Riedlingen erhält im Rahmen des Bundesprogramms Breitbandförderung rund 1,2 Millionen Euro, um unterversorgte Adressen direkt an das Gigabitnetz anzuschließen. Der Bund übernimmt damit die Hälfte der geschätzten Gesamtkosten in Höhe von fast 2,4 Millionen Euro. Das teilen die Bundestagsabgeordneten Josef Rief (CDU) und Martin Gerster (SPD), stellvertretender Vorsitzender des Haushaltsausschusses, mit.

Die Summe stammt aus dem Bundesprogramm zur Breitbandversorgung von Gewerbegebieten, mit dem der Bund gerade viele Städte und Gemeinden in der Region fördert. „Obwohl der durchschnittliche Riedlinger Internetempfänger oberhalb der zuschussrelevanten Werte liege, konnte durch den Schachzug, Gewerbegebiete anzumelden, dennoch erfolgreich am Förderprogramm teilgenommen werden“, betont Rief. Da die Förderquote in der Regel bei 50 Prozent liege und die Programme von Bund und Land so verzahnt seien, dass insgesamt bis zu 90 Prozent gefördert werden können, kommen Investitionen in gut der doppelten Höhe zusammen.

Förderschwelle wird angehoben

„Nicht erst seit Corona, mit Home Office, Schule zuhause und Videokonferenzen, wissen wir, wie wichtig eine gute Internetversorgung ist. Im ländlichen Raum brauchen die Gemeinden dabei Unterstützung, weil es oft schwer ist, die vielen kleineren Ortsteile, Weiler und Einzelgehöfte anzuschließen“ heißt es weiter in Riefs Mitteilung. Es gebe inzwischen von der EU die Zusage, ab 2023 auch Gebiete fördern zu können, die bereits mit höheren Bandbreiten als 30 Mbit/s versorgt sind, was bisher als unerlaubte Beihilfe für die Netzbetreiber gewertet wurde. „So kann der Gigabit-Ausbau bald weiter vorankommen“, so der Bundestagsabgeordnete.

„Riedlingen kann mit dieser Förderung von zwei Projektvorhaben den Breitbandausbau im Stadtgebiet weiter voranbringen“, freut sich auch Martin Gerster. Die Stadt verfüge bereits über einen guten Ausbaustand, könne aber mit den nun vom Bund geförderten Vorhaben weitere und bisher unterversorgte Adressen direkt an das Gigabitnetz anschließen. „Digitalisierung ist nicht nur das Vergraben von Kabeln. Aber eine wesentliche Voraussetzung – sei es für moderne Gewerbestandorte, ein funktionierendes Home-Office oder das digitale Klassenzimmer“, so Gerster.

Die Mittel kommen dort an, „wo der marktgetriebene Ausbau hinter den berechtigten Erwartungen der Menschen zurückfällt“, ist der SPD-Politiker überzeugt. „Das zeigen auch die vielen Förderbescheide, die Gemeinden im Landkreis Biberach in den vergangenen Monaten erhalten haben.“ Mit dem Breitbandförderprogramm unterstützt die Bundesregierung kommunale Ausbaumaßnahmen, um die sogenannten weißen Flecken zu schließen und Haushalte mit Anschlussgeschwindigkeiten von unter 30 Mbit/s mit Breitbandinternet zu versorgen. „Wir haben damit ein leistungsfähiges Instrument an der Hand, um die Infrastruktur für gleichwertige Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land herzustellen.“