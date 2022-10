Daniel Miller besteht Prüfung zum 3. Dan

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Daniel Miller, erster Vorsitzender des Karate-Dojo Langenenslingen, bestand kürzlich in Wildberg die Prüfung zum 3. Dan. Der Prüfung waren viele Wochenendlehrgänge im weiteren Umkreis und ein intensiviertes Training im heimatlichen Verein vorausgegangen. Herbert Kempter (3. Dan, Karate-Dojo Langenenslingen) unterstütze Daniel Miller mit seinem Wissen und Können bei der Prüfungsvorbereitung und so konnte der Prüfling der zu erwartenden, harten Prüfung sehr gut vorbereitet entgegentreten. Von den auf dieser Ebene ohnehin schon sehr leistungsstarken Prüflingen wurden korrekte, schnelle und starke Ausführungen aus ihrem großen Repertoire verlangt. Die im Vorfeld der Prüfung nicht angekündigten Grundschultechniken (Kihon) mussten sofort und fehlerfrei auf die jeweilige Anweisung ausgeführt werden. Es handelte sich um Kombinationen aus Fuß- und Armtechniken, von denen jeweils mehrere hintereinander verlangt wurden. Darauf folgten stilisierte Formen des Kampfes (Katas), von denen jeder Prüfling im Vorfeld selbst eine Kata ausgewählt hatte. Prüfer Hideo Ochi, Chief Instructor des JKA Europe, verlangte zusätzlich noch vier weitere, unangekündigte Katas aus allen Schwierigkeitsstufen. Im letzten Prüfungsabschnitt mussten sich die Karateka in drei Freikämpfen (Kumite) mit bis dahin unbekannten Partnern bewähren. Letztendlich konnte Daniel Miller nach einem halben Jahr harten Trainings die Urkunde zur bestandenen Prüfung aus den Händen Hideo Ochis entgegennehmen.

Das Karate-Dojo Langenenslingen besteht seit 1988 und bietet Interessierten ab 13 Jahren jederzeit die Möglichkeit, Karate kennenzulernen. Karate kann in jedem Lebensalter erlernt werden. Nach oben gibt es keine Altersgrenze. Weitere Informationen über das Dojo erhalten Sie über unsere Homepage www.karate-langenenslingen.de.