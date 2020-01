Dörflinger unterstützt Pläne für Gartenschau in Riedlingen

Der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) unterstützt die Berwerbung der Stadt Riedlingen für die Ausrichtung einer Gartenschau in den Jahren 2031 bis 2035.. Dazu wendet sich Dörflinger in einem Schreiben an Peter Hauk (CDU), Mionister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Auch die Bürgermeister der Region Riedlingen haben das Schreiben unterzeichnet. Das teilt Dörflinger in einer Pressemeldung mit.

„Eine Gartenschau würde vielfältige ökologische, städtebauliche, touristische und wirtschaftliche Anreize zur Weiterentwicklung Riedlingens und der Region setzen“, begrümndet Dörflinger sein Engagement. Zudem würden mehr grüne Freiräume für Mensch und Natur, ein Ausbau der Erholungsangebote sowie dauerhafte Verbesserungen der Lebens- und Wohnqualität die Stadt noch attraktiver machen, so Dörflinger weiter.

In dem Schreiben verdeutlicht Dörflinger dem Minister zentrale Punkte, die aus seiner Sicht für eine Ausrichtung in Riedlingen sprechen: Da im Landkreis Biberach noch keine Gartenschau im Rahmen des Landesprogramms „Natur in Stadt und Land“ stattgefunden habe, hätten sich in der Region die positiven Wirkungen des Programms auch noch nicht entfalten können. „Eine Gartenschau in unserer Region wäre daher sehr wichtig, die Stadt Riedlingen der ideale Veranstaltungsort. So könnte auch die geplante Donaurenaturierung gut in das Gartenschauprojekt integriert werden“, sagt Dörflinger. Wichtig sei ihm, auf die breite Unterstützung in der Region für die Bewerbung der Stadt Riedlingen hinzuweisen. Er freue sich daher sehr, dass die Bürgermeister der Raumschaft, Werner Binder (Uttenweiler), Dietmar Holstein (Dürmentingen), Jürgen Köhler (Ertingen), Elmar Lohner als Vertretung von Erwin Hölz (Unlingen), Martin Rude (Altheim) und Andreas Schneider (Langenenslingen), das Schreiben an den Minister mitunterzeichnet hätten.

„Die Gartenschau bietet einerseits die Chance, zahlreiche Gäste an den Reizen des Stadt- und Naturraums an der Donau teilhaben zu lassen. Andererseits liegt der Fokus auf einer nachhaltig ausgerichteten Stadtentwicklung“, sagt Riedlingens Bürgermerister Marcus Schafft. Außerdem würde eine Gartenschau positive Impulse in der gesamten Raumschaft setzen, so Schafft. Er freue sich sehr über die breite Unterstützung der umliegenden Gemeinden und des Landtagsabgeordneten bei der Bewerbung.

Bereits im Dezember hat die Stadt Riedlingen im Beisein von Dörflinger ihre Bewerbung persönlich an Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, übergeben. Als nächster Schritt steht die Bereisung der Bewerberstadt durch eine Fachkommission am 7. April an. Abschließend entscheidet der Ministerrat, welche Bewerber einen Zuschlag erhalten.