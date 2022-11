Corona-Pause nach über 2 Jahren beendet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung konnte der 1. Vorsitzende, Werner Selg, zahlreiche Seniorinnen und Senioren im Seniorenstüble begrüßen. Ein besonderer Gruß galt dem Bürgermeister der Stadt Riedlingen, Marcus Schafft.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus erfolgten Schließung des Seniorenstübles mussten die Jahreshauptversammlungen in den Jahren 2020 und 2021 ausfallen. Zu Beginn der Versammlung wurde der verstorbenen Mitglieder gedacht. Seit der letzten Jahreshauptversammlung im Jahr 2019 mussten uns 36 Seniorinnen und Senioren verlassen.

Den Berichten der Vorstandschaft war zu entnehmen, dass das Vereinsjahr 2019 ein gutes und abwechslungsreiches Vereinsjahr war. Infolge der Schließung des Seniorenstübles im März 2020, wegen der Corona-Pandemie, konnten lediglich noch 2 Gottesdienste in der Stadtpfarrkirche St. Georg gemeinsam gefeiert werden.

Die Entlastung der Vorstandschaft wurde durch Bürgermeister Schafft vorgenommen. Herr Schafft überbrachte auch die Grußworte der Stadtverwaltung und der Hospitalpflege. Er lobte die für die Seniorinnen und Senioren geleistete Arbeit im Seniorenkreis. Es sei eine wertvolle Arbeit für die älteren Menschen in unserer Stadt.

Der Dank des 1. Vorsitzenden ging an alle, die in den letzten drei Jahren dazu beigetragen haben: Vorstandschaft, Ausschuss, Küchenteam, Leitung Seniorengymnastik, den Referenten und Musikanten, den Spendern und vor allem der Stadtverwaltung und der Hospitalpflege. Sie stellen die Räume im alten Spital und ermöglichen so den älteren Menschen die Möglichkeit, sich jeden Dienstag im Stüble zu treffen. Dank ging auch an die Katholische Sozialstation für den Fahrdienst, ohne den so mancher Besucher nicht mehr ins Seniorenstüble kommen könnte.

Der Seniorenkreis bietet älteren Menschen ein Stück Geborgenheit in der Gemeinschaft und somit eine Verbesserung der Lebensqualität. Den Mitgliedern wird die Möglichkeit zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben in unserer Stadt geboten. Es wäre erfreulich, wenn weitere Seniorinnen oder Senioren den Weg ins Seniorenstüble finden würden.

Am Ende dankte der 1. Vorsitzende nochmals allen Mitgliedern für die Unterstützung des Vereins. In der Hoffnung auf ein gutes und erfolgreiches neues Vereinsjahr schloss er die Versammlung. Aus Platzgründen wird über die Tagesordnungspunkte Wahlen und Ehrungen gesondert berichtet.