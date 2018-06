Am Samstagabend startete der Musikverein Zell-Bechingen sein traditionelles Frühlingsfest mit einer „Night Of The Bands.“ Dazu hatten die Organisatoren vier Pop- und Rockgruppen aus Riedlingen und Umgebung engagiert. Die Verantwortlichen hatten zwar alles bestens organisiert, dennoch aber keinen Einfluss auf die sehr frischen Außentemperaturen und den tröpfelnden Besucherstrom. Für diejenigen die sich vom Sofa ins wohltemperierte Zelt aufgerafft hatten, war es dann eine coole Partynacht.

Die Newcomergruppe „Doxepine“ eröffneten den Abend mit gefühlvollen Balladen. Ihre beiden Sängerinnen Lena Uhl und Josefa Ulrich die auch das Keyboard spielt, ergänzten sich und harmonierten mit ihren unterschiedlichen Stimmen wohlklingend. Eloise Köberlein gab aus dem Hintergrund mit ihrer Gitarre ein fein gewobenes Klangbild. Ungewöhnlich aber satt, setzte Nico Strang den Rhythmus mit dem Canjón. Ja das war mal auf jeden Fall ein gelungener Auftakt und fungierte durchaus als Antidepressivum.

Den spannenden Kontrast dazu brachten „MADS 77“. Ihren Bandnamen haben die vier einfach aus den Anfangsbuchstaben ihrer „Vornamen“ kreiert. Die Ziffernfolge 77 hat dabei keine tiefere Bedeutung. Madin zupft die Leadgitarre und Adri sitzt an den Drums. die beiden Sänger Dookie und Samu ergänzen das Gitarrentrio mit Bass- und Rhythmusgitarre. Die Jungs spielten locker und solide, eher unbekannte Rocksongs, brachten aber Partystimmung ins Zelt.

Durch die Rockgeschichte

Es ging schon auf Mitternacht zu als die dritte Band in den Ring stieg und Bernd Binder, Leadsänger und Gitarrist von „The Outbreakers“ die Partygäste provokant fragte: „Freunde wie sieht’s aus, seid ihr noch wach?“ Doch dann rockten er und seine vier Kollegen, Mario Palmieri am Schlagzeug, mit den Gitarren Daniel Nacke und Gere Schmid sowie Roland Weber am Bass quer durch die Rockgeschichte der 70er bis 90er Jahre. Von „Born To Be Wild“ bis „Whiskey in the Jar“ donnerten sie die Ohrwürmer jener legendären Zeit ins Zelt, dass es den Zuhörern und auch den Musikern selbst richtig Spaß machte. Wehmütig dann ihr letzter Song „Purple Rain“ in Erinnerung an den zwei Tage zuvor verstorbenen Rock-und Pop-Hero Prince.

„Flatted Fifth“, die schon seit 1996 zusammen Musik machen, hatten den Abschlussteil der Party übernommen. Mit ihren nicht alltäglichen Songs unter anderen von Free, Nirvana und den Chili Peppers holten sie ihre Fans nochmals zum Tanzen an die Bühne. Die „Flated Fifth“ überraschten mit ihre Bläsergruppe, den Los Tres Bandidos, die ihrer Songauswahl und -interpretation ein weites Feld eröffnen.

Ja und irgendwann so gegen drei Uhr endete dann auch diese abwechslungsreiche, coole Auftaktparty zum Frühlingsfest des MV Zell-Bechingen, auf dem man alte und junge Musik und Bekannte, im Doppelpack treffen konnte.

Die Bands des Abends

„Doxepine“ sind vier junge MusikerInnen die in dieser Formation seit etwa einem Jahr zusammen, hauptsächlich selbst arrangierten Indiepop, spielen.

„MADS 77“ machen, mit typischer Gitarren- und Schlagzeugbesetzung, nach eigenen Angaben, Mad College Rock.

„The Outbraekers“ sind alte Hasen in der Riedlinger Musikszene und spielen die Rockklassiker von Deep Purple über U2 bis zu Schwoißfuaß.

„Flatted Fifth und Los Tres Bandidos“ beanspruchen für sich: „Chaos auf der Bühne und kein alltägliches Repertoire“, das sich von den ruhigeren Balladen eines Eric Clapton bis zu den deftigen Stücken der Toten Hosen spannt.

Gemeinsam ist allen vier Gruppen dass ihnen der Spaß bei ihrer Musik wichtig ist. Der kam bei der „Night Of The Bands“ am Samstag in Zell überzeugend von der Bühnenkante rüber.

Das Frühlingsfest in Zell wird am Samstag mit der Moi-Säschn mit DJ IngFLoW fortgesetzt (Einlass mit PartyPass ab 16 Jahren)Eintritt 3 Euro; Sonntag, 1. Mai: 11 Uhr Frühschoppen & Mittagessen mit der Föhrenberger Blasmusik; 14 Kaffee & Kuchen mit dem MV Uttenweiler; 18 Uhr: Festausklang mit „Stafflblech“.