Von einer Baustelle in Riedlingen haben Unbekannte von Dienstag auf Mittwoch Werkzeuge geklaut. In den Nachtstunden begaben sich die Täter auf eine Baustelle an der B311. Dort brachen sie gewaltsam das Schloss eines Containers auf. In dem Container befanden sich mehrere Akkuwerkzeuge. Die nahmen die Unbekannten mit. Über einen angrenzenden Acker, auf dem Mais angebaut wird, flüchteten sie. Das Polizeirevier Riedlingen sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf.