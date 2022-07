Conrad Graf-Musikschule stark unterstützt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Unterstützung der Conrad Graf-Musikschule hat sich ihr 2006 gegründeter Förderverein auf die Fahnen geschrieben. Gelungen ist ihm dies mit bislang über 91 500 Euro, die vor allem für den Instrumentenkauf, aber auch für einen Streicher-Spielkreis, eine Gesangsanlage und Noten ausgegeben wurden. 2021 wurde ein Klavier zum Preis von 12 700 Euro angeschafft, wie auch ein Cello für 1438 Euro. Dies teilte die Vorsitzende Waltraud Wolf bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Vereins im Riedlinger Rathaus mit. Ermöglicht wurde dies neben den Mitgliedsbeiträgen dank vieler Spenden, aber auch Benefizveranstaltungen mit einem Erlös von 31 000 Euro.

Corona bremste diese Aktivitäten stark aus, so konnte 2021 nur zu einer Benefizveranstaltung eingeladen werden. Hugo Brotzer trug „Klassische Balladen auf Oberschwäbisch“ vor. Marion Kiefer begleitete die zwei Lesungen an einem Tag als Solistin auf ihrem Violoncello. 2022 lud die Vorsitzende ein weiteres Mal zu einer Lesung ihrer Glossen unter dem Stichwort „Vorwiegend heiter“ ein und konnte dazu als musikalische Begleitung Musikschullehrer Bernd Buck und Carmen Hugger als Klarinetten-Duo gewinnen. Nach langem Warten ging an zwei Tagen die „Schwäbische Schöpfung“ nach Sebastian Sailer in der Fassung von Hugo Brotzer mit Simone Braun, Armin Bauschatz, Johannes Traub und Anton Köberle über die Bühne, untermalt von Marion Kiefer am Violincello. Ein Klavierkonzert mit Harald Streicher, ein Auftritt von „Was Neues“ von Albrecht Streicher und „HolzArt“ von Bernd Buck und der 2020 abgesagte „Struwwelpeter“-Vortrag von Hugo Brotzer sind noch für dieses Jahr fest eingeplant.

Der großen Herausforderungen zu Corona-Zeiten wegen lud der Förderverein der Conrad Graf-Musikschule e.V. das Kollegium der Musikschule zu einem Essen in den Garten der Vorsitzenden ein. Die Lehrerinnen und Lehrer genossen den Austausch, zumal sie sich ihrer unterschiedlichen Unterrichtszeiten wegen ansonsten kaum treffen.

Sie, ihre Schülerinnen und Schüler bereiten sich derzeit auf ihre Auftritte beim Sommerfest der Conrad Graf-Musikschule am Samstag, 23. Juli, ab 14 Uhr, in der Grünanlage vor, zu der außer Eltern und Verwandten die ganze Bevölkerung eingeladen ist. Der Förderverein übernimmt die Bewirtung.