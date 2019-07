Conrad-Graf-Musikschule: Schülerzahl ist angewachsen

Finanziell wieder in ruhigem Gewässer ist die Conrad-Graf Musikschule in Riedlingen. Auch die Schülerzahlen sind im vergangenen Jahr deutlich angestiegen: Die Zahl liegt aktuell bei 853, genau 100 Schüler mehr als im vergangenen Jahr.

Dennoch wartet auf den Verein der Conrad Graf-Musikschule in diesem Jahr eine besondere Aufgabe. Weil die Stadt Riedlingen auf das neue Haushaltsrecht umstellen muss, kann die Musikschule buchhalterisch nicht mehr von ihr betreut werden. Das bedeutet, sie muss sich ein eigenes Buchhaltungsprogramm anschaffen und diese Verwaltungsarbeiten selber bewältigen, weshalb der Vorsitzende des Musikschulvereins, Werner Blank, bei der Vorstandssitzung auch von einer „personellen Herausforderung“ sprach. Zu der Sitzung waren die Bürgermeister oder Vertreter der beteiligten Gemeinden zusammengekommen.

Blank rechnet mit der Umstellung zum Jahresende. Probleme könne der Schule hierbei mangelnde Liquidität machen, wenn zum Beispiel Zuschüsse zu spät einträfen, vermerkte er. Bisher glich die Stadt dies aus. Die Beschaffung des Buchhaltungsprogramms erfordert zudem eine Entnahme aus der Rücklage, die sich Ende 2018 auf 76 579 Euro belief. Schulden hat die Musikschule keine und will auch keine aufnehmen.

Der von den Vorstandsmitgliedern verabschiedete Haushalt weist ein Volumen von 742 600 Euro auf, wozu die Eltern-Gebühren mit 453 200 Euro den höchsten Anteil ausmachen. Eine Erhöhung ist nicht vorgesehen. Einen hohen Anteil nehmen neben den Barzuschüssen von 65 000 Euro die Sonderzuschüsse der Kommunen in Höhe von knapp 100 000 Euro ein, die sich auf die Benutzung von Gebäuden beziehen. Hier schlägt vor allem das Musikschulgebäude in Riedlingen auf. Vom Land gibt es 58 000 Euro an Zuschuss, vom Landkreis 7000. Höhere Schülerzahlen erfordern mehr Personalkosten. Eingeplant wurden für 2019 von Verwaltungsleiterin Stefanie Lohner dafür 616 950 Euro.

Ungeklärt blieb die Frage nach einem Datenschutzbeauftragten, den die scheidende Stellvertreterin des Schulleiters, Ulrike Fetsch, monierte. Sich hier bei der Stadt anzuhängen, erkannte Hauptamtsleiter Christian Simon als „eher nicht“ angezeigt. Verwiesen wurde aus dem Gremium auf Vermerke auf der Homepage, Gelassenheit und eine eventuelle Satzungsänderung, ohne Details zu diskutieren.

In der anschließenden Mitgliederversammlung gab Schulleiter Reinhold Gruber Auskunft über die Schülerzahlen, die aktuell bei 853 liegen und sich gegenüber 2018 mit 753 stark erhöht haben. Unterrichtet wird außer in Riedlingen in Neufra, Altheim, Ertingen, Erisdorf, Binzwangen, Langenenslingen, Wilflingen, Dürmentingen, Betzenweiler und Zwiefalten. Insgesamt geben 19 Lehrer 347 Wochenstunden.

Die Musikschule hat aktuell 853 Schüler. Begehrtestes Instrument ist das Klavier – inklusive einem E-Piano – mit 87 Schülern und Schülerinnen, 66 erlernen das Gitarrenspiel, plus vier die E-Gitarre. Mit 64 stark nachgefragt ist zudem die Querflöte. Bei den Blechblasinstrumenten dominiert die Trompete mit 41 vor dem Saxophon mit 37 und der Klarinette mit 28.

Stark aufgestellt ist die Conrad Graf-Musikschule bei der Heranführung der Kleinsten an die Musik. 79 singen, tanzen, spielen bei den „Flöhen, Füchsen und Mäusen“, 91 in der musikalischen Früherziehung. 31 Buben und Mädchen widmen sich dem Spiel auf der Violine und 13 am Cello. Schlagzeuger sind es 26, wozu der Trommelspaß und andere Percussion-Angebote kommen, wie die Trommel- und Klangwerkstatt und das Schlagen der Cajons. Neun nehmen Gesangs-Stunden. Unterrichtet werden aber auch selten gespielte Instrumente, wie die Panflöte oder die Ukulele. Unter den Schülern befinden sich 24 Erwachsene. Für einen Band-Workshop haben sich bislang vier Interessenten entschieden.

Erfolgsbeispiele sind das Riedlinger Modell (75 Teilnehmer) und die Bläserklassen in Ertingen (27). Zudem gibt es ein Musikprojekt an der Förderschule. In ein Chorprojekt von Laura Schafranek münden soll das Engagement der Musikschule im Kindergarten Sankt Maria in Riedlingen und im Kleinen Biber in Altheim. Hier gab es im Übrigen mit einem Plus von 42 auf 74 Mädchen und Buben gegenüber dem Vorjahr den höchsten Anstieg.

Ulrike Fetsch verlässt Musikschule

Gruber hob das Engagement der Musikschule beim diesjährigen Kreisjugendmusiktag hervor, an dem 29 Instrumentalisten sehr gute Ergebnisse erzielten.

Dankesworte des Vorsitzenden und des Schulleiters galten Ulrike Fetsch, die sich seit 2006 an der Musikschule in den Eltern-Kind-Musikgruppen und der musikalischen Früherziehung einbringt und seit April 2015 als Stellvertreterin zudem stark im organisatorischen Bereich tätig ist. Sie verlässt Riedlingen zum Ende des Schuljahres.