Conrad Graf-Musikschule präsentiert neue Projekte

„Kinderchor & Co.“ nennt sich eine Veranstaltung der Conrad Graf-Musikschule (CMG) am Sonntag, 7. April, 15.30 Uhr, in der Aula des Kreisgymnasiums. Dabei stellt Gesangs- und Musikpädagogin Laura Schafranek zusammen mit Buben und Mädchen des Riedlinger Kindergartens Sankt Maria und des „Kleinen Bibers“ in Altheim das Chorprojekt vor, das sie einige Monate in die beiden Einrichtungen führte.

Begonnen wird mit einer Stimmbildungsgeschichte mit dem Thema „Das Raumschiff“. Danach dürfen nicht nur Eltern, Großeltern und Geschwister erfahren, welche Lieder die kleinen Sänger eingeübt haben. Hierbei geht es um ein Lama oder ein fröhliches Lied um ein „bisschen Singen“. Unterstützt werden die Kinder von Gesangsschülerinnen Laura Schafraneks. Einzelne sind auch als Solistinnen zu hören, so Jenny Saum und Lea Kaleck, die jüngst bei Deutschland sucht den Superstar aufgetreten ist.

Christine Kohnen bringt mit den Zweitklässlern des Riedlinger Modells Rhythmus auf die Bühne. Klassisch wird es mit Nora Fisel an der Flöte und Tim Seifried am Cello, wenn die Schülerin von Lisa Keaton-Sommer und der Schüler von Mikhail Antipov zwei Sätze aus einer Händel-Sonate spielen. Seinen ersten öffentlichen Auftritt hat am Sonntag das im Herbst gegründete Blechbläser-Ensemble der CMG, geleitet von Albrecht Streicher. Es intoniert unter anderem „I got Rhythm“ von George Gershwin und „Uptown Funk“ von Mark Ronson.

Der Auftritt des Chorprojektes soll bei Kindern von fünf Jahren bis zum Ende der vierten Klasse Appetit machen auf gemeinsames Singen. Die Musikschule will ab September in den Chorunterricht einsteigen, geleitet von Laura Schafranek.