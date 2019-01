Am kommenden Samstag, 12. Januar, werden in Riedlingen die Christbäume eingesammelt, die am Straßenrand zur Abholung bereit stehen.

Die Kosten dafür werden von der Stadt übernommen. Wer seinen Baum noch etwas stehen lassen will, hat bis zum 2. Februar Zeit. Dann wird eine zweite Sammlung durch die Riedlinger Jugendfeuerwehr organisiert. Die Bäume müssen ab 8 Uhr zur Abholung bereit liegen.