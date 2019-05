„Gemeinsames Singen und Bewegen macht doppelt Spaß, ist gesund und fördert die Entwicklung von Kindern“, betont Musikpädagogin Laura Schafranek. Sie unterrichtet an der Conrad Graf-Musikschule in Riedlingen und startet nach den Sommerferien ein Chorangebot für Kinder ab fünf Jahren bis zum vierten Schuljahr.

Im Vordergrund steht das Erlernen unterschiedlichster Lieder mit dazu passenden Moves sowie Rhythmus- und Bewegungsspielen, die dem Bewegungsbedürfnis der Kinder entgegen kommen, Hemmungen abbauen und die Freude am gemeinsamen Singen fördern sollen. Die Gesunderhaltung und Stärkung der Stimmen ist der Gesangspädagogin hierbei ein wichtiges Anliegen, zumal sie durch ihr Studienfach „Singen mit Kindern“ und Weiterbildungen weiß, wie behutsam man mit dem kindlichen Kehlkopf-Apparat umgehen muss. Mit interessanten Stimmbildungsgeschichten und peppigen Kanons in kindgerechter Tonlage will die Chorleiterin die kleinen Sänger und Sängerinnen nicht nur stimmlich fördern, sondern ihnen auch einen leichten Einstieg in die Mehrstimmigkeit ermöglichen.