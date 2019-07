Chormusik mit künstlerischem Gespür

Mit ihrem bravourösen Jahreskonzert haben Daugendorfs „Klangfärber“ als Kirchenchor und Liederkranz ihren guten Ruf in der Chorlandschaft rund um Riedlingen gefestigt. Die Sängerschar um Rudi Karnik präsentierte in der Gemeindehalle Daugendorf vorwiegend selten gehörten Chorwerke auf durchweg anspruchsvollem Niveau. Dies wurde wurde von vielen Besuchern als „bewundernswert“ bezeichnet.

Friedrich Silcher als dem Vater vieler Chöre wurde die Ehre des Konzertauftakts zuteil. Wie die Klangfärber „Wie lieblich schallt“ in beschwingter Weise vorstellten, war für manchen Konzertbesucher vielleicht ungewohnt, dafür in der beinahe rasanten Weiterführung zu „Zum Tanze, da geht ein Mädel“ umso stilgerechter. Jede Strophe bekam ihr eigenes Gesicht, Frauen- und Männerstimmen wurden in den Gesamtklang nahtlos eingebunden, um das Ganze sommerlich-frisch anzubieten.

Sabine Frommann hatte mit ihrer detailreichen Moderation der Chorblöcke wesentlichen Anteil, dass die Zuhörer sich auch in den Chorsätzen zurechtfanden, die in der Originalsprache vorgetragen wurden.

So auch im „Sommerspsalm“ des schwedischen Komponisten Waldemar Ahlen. Weiche, liebenswürdig ausformulierte chorische Sequenzen im Original und der deutschen Übersetzung „Wie herrlich grünen Baum und Strauch, der Sommer will sich finden“ zeigten das musische Empfinden der Sänger ebenso, wie der beeindruckende Wechsel zwischen lyrischen und rhythmisch dezent betonten Szenen bei „Uti var hage“ als „Komm Herzensfreud“ aus Gotland. Mit der filigranen Wiedergabe von Hugo Alfens „Aftonen“ als kunstvollem Wechselspiel zwischen Text und bunt gefärbten Wortbausteinen endete der Bereich nordischer Chorliteratur.

In einem rein instrumentalen Intermezzo präsentierten Sarah Baranja (Violine) und Gertrud Karnik am Klavier eine schwungvoll interpretierte Mazurka von Jean Sibelius. Große Bogeneinheiten verband die Violonistin mit kurz angezupften Einzeltönen; fließende Läufe im Wechsel mit Akkorden und rhythmischen Bausteinen der Pianistin vereinten sich zu einem gelungenen Gesamtwerk.

Russische Lieder, so die Moderatorin, seien oft von Schwermut und Melancholie geprägt. Dagegen helfe oft nur ein herrliches Fest als Überbrückung des seelischen Tiefs. Dies lässt Franz Biebl aus vier russischen Liedern in deutscher Übersetzung hervorleuchten, deren Melodie von russischen Komponisten in ihren anderen Werken wieder verwendet werden. Dazu zählen der duftige Liebestraum oder das schöne Liedlein bei der einsamen Birke, die man bei Tschaikowsly wiederfindet, die empfindsamen Liebesgedanken mit Garten, die zu Rimskij-Korsakow führen ebenso wie das effektvoll interpretierte Festgelage, das Strawinsky in seiner Petruschka-Suite weiterverwendet hat. Alle diese Titel erklangen sängerisch abgerundet und in gelöstem Chorklang vorgestellt.

Ebenfalls im sprachlichen Original, erklang „Gabriellas Sang“ aus dem Film „Wie im Himmel“, danach mit des Chorleiters klarem Prolog die Sehnsucht nach Schottlands schönstem See, dem „Loch Lomond“. Männer- und Frauenstimmen repräsentierten die Pole des Lebens hin zu sauber ausformulierten rhythmischen Passagen. Stimmliche Gegensätze, auch bei engen Sequenzen sauber auf- und abschwellend, standen für das Blühen und Verwelken bei „The Rose“ von Ola Gjelo, nachfolgend der Blick in die englische Chorszene mit „Dreamer“ und „Logical Song“ von Supertramp. Ein Träumer erkennt, wie hart die Konfrontation seiner Welt mit der Realität ist, nicht weniger schwierig die Präsentation ganz unterschiedlicher Klangbausteine in einem in Rhythmus und Chorstil anspruchsvollen Werk.

Der letzte Chorblock gehörte Peter Schindler. Mit Blick zu den Sternen über sich fragt in chorischer Dichte der des Wanderns Müde: „Wo wird meine letzte Ruhestätte sein?“. Das „Lied beim Heuen“ geht als sprachlich brillant gestaltete Ballade auf „des Knaben Wunderhorn“ zurück („Es hatte ein Bauer ein schönes Weib“), während Schindlers „Augenblicke“ die Feststellung prägen: „Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen“ und in einem jubelnden Finale enden. Im Irish Folk Song „The Parting Glass“ bedankt sich ein zum Tode Verurteilter für alles Gute und Schöne in seinem Leben, was nicht nur für Schottland und Irland gelte. Als Zugabe wurde das rasante „Contrappunto bestiale alla mente“ von Adriano Banchieri aus dem 17. Jahrhundert geboten.

Damit schloss sich der Kreis durchweg schwieriger, zumeist selten gehörter Chorwerke, den Chorleiter Karnik mit seiner singfreudigen Schar und den beiden überzeugenden Solisten zu einem bedeutsamen Abend auf chorisch anspruchsvoller Stufe zusammengefügt hat. Bei sich anschließenden Beisammensein vor der Halle an dem warmen Sommerabend bot das Gehörte Anlass zu vielen lobenden Worten unter den Zuhörern.