Chor Fatal Neufra unterstützt Verein für Behindertenarbeit

Im Rahmen seines 20-jähriges Bestehens hat der Chor Fatal mit der Spendenaktion „Spendensong“ ein Jahr lang Spenden für Menschen mit Behinderung gesammelt. Mehr als 8000 Euro sind dabei zusammengekommen. Eine stolze Summe, mit der der Biberacher Verein fiB Menschen mit körperlicher und geistiger Einschränkung die Teilnahme an dem Festival „Das Fest“ in Karlsruhe ermöglichen kann.

Auf dem Biberacher Weihnachtsmarkt trafen sich Mitglieder des Chors Fatal mit den Verantwortlichen und Mitgliedern des Vereins für familienunterstützende integrative Behindertenarbeit (fiB), um den Spendenscheck zu übergeben und die stolze Summe gemeinsam mit Punsch und Plätzchen zu feiern. 8001,25 Euro sind bei der fatalen Spendenaktion zusammengekommen. „Eine beeindruckende Summe“, freut sich Johanna Hofbauer vom Verein fiB. „Sie ermöglicht uns, Ausflüge und Freizeiten für Menschen und Familien mit Behinderung zu organisieren.“ Durch die besonderen Transport- und Betreuungsnotwendigkeiten sind diese Ausflüge häufig sehr kosten- und planungsintensiv. Ziel ist es, unbeschwerte, sorgenfreie und fröhliche Stunden zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu ermöglichen. Ein einzigartiges Entweichen aus dem oft beschwerlichen Alltag von Menschen mit körperlicher und geistiger Einschränkung

Festivalerlebnis aus nächster Nähe

Durch die Spendensumme haben die Mitglieder von fiB die Möglichkeit, ohne Zuzahlung und mit ausgebildeten Betreuern das Festival „Das Fest“ zu besuchen. Auch die Organisatoren aus Karlsruhe haben von der Aktion gehört und sich mit dem Verein fiB in Verbindung gesetzt. Die Mitglieder erhalten Sitzplätze nahe der Bühne und können das Festival so aus nächster Nähe miterleben.

Die Idee zur Aktion hatte die ehemalige Dirigentin und engagierte Sängerin Simone Dobeschinski. Da gleich mehrere Mitglieder des Chors Fatal selbst Mitglied und teilweise im fiB-Vorstand sind, ist die tolle Arbeit des Vereins schon lange bekannt. Abteilungsleiter Patrick Schocker und Mitglieder des Chors haben die Idee zur Umsetzung gebracht. So wurden regionale Firmen und Privatpersonen eingeladen eine „fatale Kopfprämie“ für die Aufführung des Spendensongs „We Are The World“ bei mehreren Auftritten über das Jubiläumsjahr 2019 hinweg zu entrichten. Hierzu hatte der Chor Fatal zahlreiche Gastsängerinnen und Gastsänger aktivieren können, die ihre Stimme eingesetzt haben, um für den guten Zweck zu singen.

Ihren Höhepunkt fand die Aktion beim fatalen Chorfestival im Oktober. An dem Abend wurde die gesammelte „fatale Kopfprämie“ von zahlreichen Spendern mit großem Herz, unter anderem der Bruno-Frey-Stiftung, der Stiftung „S BC – gemeinsam für eine bessere Zukunft“ der Kreissparkasse Biberach und Kfz-Rothmund noch mal großzügig aufgerundet, sodass am Ende eine Spendensumme von mehr als 8000 Euro übergeben werden konnte. Dafür möchte sich der Chor Fatal auf diesem Weg noch einmal bei allen Spendern bedanken. „Es ist eine tolle Sache, wenn die gemeinsame Lust und Freude am Singen dazu beiträgt, etwas Gutes für andere Menschen auf den Weg zu bringen. Wir sind begeistert von der Unterstützung und der Großherzigkeit, die wir mit dieser Aktion erfahren haben“, freut sich Abteilungsleiter Patrick Schocker. Für den Chor Fatal ist diese Erfahrung eine große Motivation, auch in Zukunft wieder eine Spendenaktion für den guten Zweck ins Leben zu rufen.