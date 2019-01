Charlotte Mayenberger erinnert an die Buchauer Juden

Zur Anne-Frank-Ausstellung, die derzeit im Riedlinger Rathaus zu sehen ist, gibt es auch Begleitveranstaltungen. So wird Charlotte Mayenberger am Mittwoch, 16. Januar, im Richard-Hohly-Saal der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule (2. OG) aus dem Buch „Die Erinnerung darf nicht enden“ lesen. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.

Charlotte Mayenberger beschäftigt sich sei vielen Jahren mit der Geschichte der Juden in Bad Buchau. Mit diesem Buch will sie die Erinnerung wach halten an die große jüdische Gemeinde, die es bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten gegeben hat. In dem Buch zeichnet sie deren Geschichte und deren Einfluss auf das öffentliche Leben in Buchau nach.

Am Mittwochabend wird sie Passagen über die Familie Bernheim und auch über Moritz Vierfelder lesen, einer der bekanntesten Juden der Federseestadt. Vierfelder ist 1877 in Bad Buchau geboren und 1940 nach Amerika ausgewandert, wo er 1961 gestorben ist.

Die musikalische Umrahmung übernimmt das Musikensemble „KBZ Riedlingen und Freunde“ unter der Leitung von Bernd Geisler. Sie tragen unter anderem die „Mauthausen Kantate“ vor.