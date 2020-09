Chance für Branche „am Abgrund“: Wie die Alternative zum beliebten Krämermarkt aussieht

Die Frage lag den ganzen Morgen in der Luft: Wie geht es Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach seinem schweren Autounfall am Abend ? Ohne Macken, ohne Kratzer ist der Regierungschef wie erwartet am Dienstagvormittag beim Medizintechnikunternehmen Karl Storz mit einem Ersatzfahrzeug eingetroffen. Sein eigener Dienstwagen hatte Totalschaden erlitten. „Es geht uns gut“, sagte Kretschmann den wartenden Mitarbeitern und Gästen. Er selbst sei unverletzt, allerdings habe es bei dem Unfall andere Verletzte gegeben.