CDU will Riedlingen als Mittelzentrum stärken

Riedlingen (sz) - Früh im neuen Jahr hat der Stadtverband unter dem Vorsitz von Ulrich Ott seine Mitgliederversammlung angesetzt, um das alte Jahr abzuschließen und sich auf die anstehende Wahl einzustimmen.

Ulrich Ott als Vorsitzender, Klaus Hagmann (Schriftführer) und Martin Stümke in Vertretung von Ernst Engler (Schatzmeister) stellten in ihren Berichten eine positive Bilanz der Aktivitäten des vergangenen Jahres vor. Sie wurden von den Mitgliedern einstimmig entlastet. Neuwahlen finden erst im nächsten Jahr statt.

„Nur gemeinsam sind wir stark“: Die CDU legt ihre Grundlinien für die Kommunalwahl fest. Sie sieht Riedlingen mit seinen Teilorten als Gesamtgemeinde, die intensiv mit den Umlandgemeinden auf allen Ebenen kooperieren muss, um sich als Mittelzentrum des westlichen Landkreises zu stärken und zu behaupten.

Daran orientieren sich Entscheidungen zum Stadthallenareal, zur Gesundheitsversorgung, zur weiteren Erschließung von Wohnbebauungs- und Gewerbeflächen, die Entwicklung der Bildungslandschaft und der Kindertagesstätten, die jeweils in ihrer Perspektive über die Belange der Kernstadt hinausgehen müssen.

Der Stadtverband der CDU steht zu einer Politik mit und für die Bürger mit dem Ziel, fortlaufend zu informieren, das Gespräch zu suchen und so eine Rückbindung an die politischen Entscheidungsprozessen im Gemeinderat zu ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung des Stadtverbands.