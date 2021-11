Carolin Krauß erspielt sich ersten internationalen Sieg

Game, Set, Match! Carolin Krauß setzte sich am Wochenende in Frankreich, Farebersviller beim internationalen Ranglistenturnier an dem 100 gesetzte Spielerinnen teilnahmen, durch.

Gespielt wurden jeweils zwei Runden, wobei sich die Spielerin vom TC Riedlingen ungeschlagen bis ins Endspiel durchkämpfte. Hier wartete dann die Französin Aurelie Marchal auf ihre Gegnerin. Krauß lieferte sich ein hochklassiges Drei-Satz-Match, das sie mit 7:5/4:6/6:0 für sich entschied. „Das Gefühl mit Schiedsrichtern, Linienrichtern und vor einer Kulisse von 120 Zuschauern spielen zu dürfen, ist unglaublich. Die harte Arbeit zahlt sich aus und wird endlich belohnt“, so Krauß.

Im Sommer 2021 schaffte Krauß den Sprung in die deutsche Rangliste und wurde direkt auf Position 276 gewertet.