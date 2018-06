Cajon-Unterricht an der Musikschule

Ab sofort kann bei Jens Richter von der Conrad Graf Musikschule Cajon Unterricht genommen und eine kostenlose Schnupperstunde vereinbart werden.

Das Cajon hat in den letzten Jahren unter Profi- wie Hobbymusikern für große Aufmerksamkeit gesorgt. Die Gründe sprechen für sich: leicht zu erlernen, klingt wie ein Schlagzeug, unbegrenzte Möglichkeiten im musikalischen Einsatz und den Spielweisen. Ob alleine oder in der Gruppe verblüfft das Cajon durch seine natürliche Klangestetik und einem schnellem Zugang zur Rhytmik für jedermann.

Das Cajon eignet sich sowohl für den Einzel wie auch für den Gruppenunterricht, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen. Vor oder Noten Kentnisse sind nicht erforderlich.

Jens Richter bietet nun an der Riedlinger Musikschule Cajon-Unterricht an unter dem Motto: „Weck den Beat in Dir.“ Kursinhalte: Basic Schlagtechniken, Bewegungsabläufe und Koordinationen. Grund Klänge – Snare, Baß, Tipp – klingen wie ein Schlagzeug.

Das Erarbeiten von Puls und Rhytmusgefühl, Basic Grooves und Rhytmen, Body Percussion Warm Ups, Ensemble und Solo Arrangements mit und ohne Playbacks, Empfehlungen zur Spiel Literatur: DVD – Bücher etc. Infos zum Üben und spielen mit Hilfe von You Tube.