Buswallfahrt zu Bruder Klaus nach Flüeli

Zur 55. Diözesanwallfahrt nach Flüeli in die Schweiz am 5. und 6. November sind alle VKL-Mitglieder und Interessierte eingeladen. Kräftige Erschütterungen führen zu Verunsicherung und Angst vor der Zukunft, vor Krieg, Verarmung, Vereinsamung, vor innerer Leere und Sinnlosigkeit.

Per Bus führt die Reise zunächst nach Einsiedeln, dem bedeutendsten Marienwallfahrtsort in der Schweiz. Wer körperlich fit ist, kann die Strecke von St. Jakob nach Flüeli zu Fuß zurücklegen (etwa drei Stunden Gehzeit, unbefestigte Wege, viele Höhenmeter sind zu überwinden). In der Kirche von Sachseln, der Grabeskirche von Bruder Klaus, wird eine Heilige Messe gefeiert. Stimmungsvoll endet der Abend mit einer Lichterprozession in Flüeli und einer stillen Anbetung in der oberen Ranftkapelle. Übernachtet wird in Hotels der näheren Umgebung.

Die Kosten betragen 196 Euro für VKL-Mitglieder, 211 Euro für Nicht-Mitglieder, 105 Euro für Kinder und Studenten. Der Zuschlag für Einzelzimmer beträgt 53 Euro. Nur wer sich verbindlich für ein Einzelzimmer anmeldet, hat auch einen Anspruch darauf.

Anmeldeschluss ist Freitag, 7. Oktober 2022. Bei Interesse melden Sie sich an beim Kath. Pfarramt Offingen, Telefon 07374 / 765 (nur donnerstags von 10 bis 12Uhr), Email StJohannesBaptist.Offingen@drs.de oder beim Verband Katholisches Landvolk, Telefon 0711 / 97 91 4580, E-Mail vkl@landvolk.de