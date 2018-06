Bussenwind unterstützt die Dr. Wilfried-Steuer-Stiftung

Mit seinem Benefizkonzert am Samstag, 13. Mai, möchte das 2013 gegründete sinfonische Blasorchester Bussenwind unter der Leitung von Ralf Uhl eine gute Sache in der Region um Riedlingen unterstützen. Beginn ist um 20 Uhr in der Aula des Kreisgymnasiums Riedlingen. Nachdem sich im vergangenen Jahr die Hospizgruppe Riedlingen-Uttenweiler freuen durfte, wird in diesem Jahr die Dr. Wilfried-Steuer-Stiftung bedacht. Die 2003 vom ehemaligen Landrat und Ehrenbürger Riedlingens gegründete Stiftung fördert Musikprojekte in und um Riedlingen.