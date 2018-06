Bei einem Auffahrunfall auf der Hindenburgstraße in Riedlingen ist am Dienstag kurz nach 10 Uhr ein Autofahrer leicht verletzt worden. Zu dem Unfall kam es, als der 79-jährige Autofahrer stadteinwärts vor dem Bahnübergang wegen einer roten Ampel anhielt. Dies erkannte ein nachfolgender 57-jähriger Omnibusfahrer zu spät und fuhr auf das Auto auf. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wurde auf insgesamt 4500 Euro geschätzt.