Bundesweites Echo auf Publikation

Die Jahresgabe des Altertumsvereins 1851 zum Thema „Ziegelhütte, Reichsarbeitsdienstlager Studienheim“ hat Reaktionen in ganz Deutschland ausgelöst. Viele der ehemaligen „St. Antoniusler“ oder „St. Gerhardler“, die noch in dem 2009 abgebrochenen Gebäude und nach 1960 Konrad-Manopp-Haus genannten Multifunktionshaus lebten und unterrichtet wurden, schrieben begeistert und interessiert an den Autor aus vielen Teilen der Republik. Sie hatten als Mitglieder des Vereins das reich bebilderte Buch erhalten und informierten wiederum Bekannte über dessen Erscheinen. Eine Kettenreaktion.

Dass unter den Reaktionen auch Ergänzungen im Sinne von neuen „Geschichten“ zu finden waren, versteht sich fast von selbst. Jeder Leser hat seine eigenen Erinnerungen an diese Zeit und an das 1933 am Platz der ehemaligen Ziegelhütte errichtete Gebäude. Ein Foto, das aus redaktionell zeitlichen Gründen leider nicht mehr aufgenommen werden konnte, ist so eindrucksvoll, dass es für die Interessenten nachgeschoben werden muss. Es zeigt das RAD-Lager im Rohbau, aufgenommen zum Richtfest im Juni 1934.

Hierzu stand in der Zeitung: „Die Stadt Riedlingen kann sich nur gratulieren zu diesem Neubau.“ Als Meisterwerk der Zimmerleute ist ein Wald von Pfosten und Stützen auf den Mauern des Erdgeschosses aufgerichtet. Im Hof steht noch der Maibaum und ein Uniformierter Radfahrer belebt die Szene. Das Foto befand sich in einem Album außerhalb Riedlingens und gewann durch die Publikation eine völlig neue Bedeutung und wurde den Museumsleuten überlassen. (ag)