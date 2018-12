Bundestagsabgeordneter packt in der Garnwelt mit an

„Ich bin schon einmal mit dem Fallschirm in Riedlingen abgesprungen“, mit diesen Worten begann MdB Josef Rief (CDU) seinen Besuch in der Gammertinger Straße. Eine weniger sportliche Aktivität erwartete ihn in den Räumen von Garnwelt. Im Rahmen der Initiative des Händlerbundes „Politik packt an“ absolvierte der Bundestagsabgeordnete ein Praktikum. Inhalt: E-commerce mit Handstrickwolle.

Der Referent des Veranstalters, Johannes Drijkoningen, hatte die Firma Garnwelt als sehr aktives Mitglied des Händlerbundes gerne für diese Begegnung mit dem Politiker ausgewählt. Die Firma von Andrea und Hans Gönner vertreibt seit zehn Jahren Handstrickwolle und Handarbeitszubehör. Nicht nur lokal und regional. Als ein modernes E-commerce Unternehmen ist die Firma auf Plattformen wie eBay oder Amazon in der vordersten Reihe auf dem DIY (Do it yourself) Sektor mit Wolle vertreten. „Wir sind sehr Internet affin“. erklärte Gönner.

Bevor es ans Anpacken ging, konnte Rief in legerer Runde einiges über den Ablauf bei Garnwelt erfahren. Auch die weniger erfreulichen Seiten des Internethandels, wie Abmahnungen oder die harten Bandagen, die die großen Player im E-commerce gegenüber den kleineren Händlern anlegen, sowie die Vorteile, die sie sich verschaffen, kamen zur Sprache. Dennoch seien die Marktplätze wichtig um im Internet präsent bleiben zu können. „Wer heute nicht versandkostenfrei liefert, macht eh keinen Umsatz“, so Gönner. Und: „Mit dem Produkt Wolle sind wir fernostfrei.“ Was das Interesse an Handstrickgarnen anginge, sei China kein Markt. „Handstricken hat dort ein schlechtes Image, das machen nur arme Leute.“ Andere Länder werden geradezu überrollt von der wieder in Mode gekommenen Strickwelle. Auch nach Russland und USA wird Wolle versandt.

„Durch die Internetplattformen verkaufen wir weltweit. 30 Prozent der Wolle geht ins Ausland, der Verkauf im Laden nimmt etwa 15 Prozent ein“, berichtete Gönner. Rief zeigte sich erstaunt, auf einen Betrieb im Landkreis zu treffen, der so massiv im Internet unterwegs sei.

Dienstleister für Dritte

Nicht nur 10 000 Markenprodukte namhafter Hersteller hat Gönner am Lager. 30 000 Regalplätze fassen das Wollangebot. Einen Teil stellt Garnwelt noch selbst her. Auf einer antiquarischen Knäuelmaschine von Konen gewickelt, um bei Ebay dann versteigert zu werden. Auch im sogenannten Fulfillment, Gönners jüngstes Projekt, ist die Firma aktiv. „Wir übernehmen für Dritte Dienstleistungen, von der Abwicklung der Bestellung bis zum Versand und das extrem kostengünstig und verlässlich.“ Momentan sind drei Pilotprojekte am Start. Damit wolle man regionalen Unternehmen den Sprung ins Internet erleichtern. Was die Logistik anginge, sei die Firma der gelben Post DHL treu. Täglich gehen mehrere hundert Pakete auf die Reise.

Wie ein E-commerce Unternehmen praktisch funktioniert, das durfte Josef Rief bei einem „Pick & Pack“- Lauf als Kommissionierer selbst ausprobieren. „Durch die technische Entwicklung konnten Prozesse schlank gemacht, wir erledigen Aufträge viel effizienter als vor Jahren“, so Gönner. Auch die Fehlerquote sank auf Null, dank eines verlässlichen Systems. „Pick&Pack“ läuft über Codierung, ein Tablet am Packwagen und Scannerhandschuh ermöglichen, viele Bestellungen gleichzeitig in wenigen Minuten abzuwickeln. Geübte schaffen den Durchlauf in zwei Minuten samt Verpacken. Was am Anfang noch handgeschnitzt war, funktioniert heute auf Klick automatisch. Gönner: „So haben wir den Aufwand des Versandvorganges runter gedrittelt.“ Rief bewies sich als ehrgeiziger und begeisterter Praktikant: „Es war hochinteressant garnwelt kennen zu lernen.“