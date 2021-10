Riedlinger Bürgermeister-Kandidaten stellen sich den Bürgern vor

300 Zuhörer können am Donnerstag, 21. Oktober, die Vorstellung der Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 7. November, direkt in der Stadthalle verfolgen. Ab 17 Uhr ist die Halle geöffnet, um 18 Uhr beginnt die Veranstaltung. Die Vorstellung wird außerdem per Video in die Versteigerungshalle übertragen. Manfred Birkle moderiert den Abend.

Eröffnen wird den Abend der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses Josef Martin. Die Bewerber werden sich in der Reihenfolge ihrer Bewerbungen vorstellen – sofern sie an dem Abend anwesend sind. Zugesagt haben der amtierende Bürgermeister Marcus Schafft, Ralf Kasiske und Rainer Schaaf. Von Samuel Speitelsbach habe es bisher noch keine Zusage gegeben (Stand Mittwochvormittag).

20 Minuten Redezeit

Jeder Kandidat hat 20 Minuten Redezeit, die Mitbewerber befinden sich währenddessen außerhalb der Hallen. Nach den Ansprachen finden sich alle Kandidaten auf der Bühne ein – es beginnt die einstündige Fragerunde.

Eröffnet wird sie mit Fragen, die per E-Mail an die Verwaltung geschickt worden waren. Es schließt sich die Fragerunde aus dem Publikum an. Dafür werden zwei Mikrophone in der Halle aufgebaut. Pro Bürger dürfen maximal zwei Fragen gestellt werden. Dazwischen sind weitere per E-Mail eingesandte Fragen angedacht.

Halle ab 17 Uhr geöffnet

Die Zuhörer-Plätze in der Stadthalle werden nach dem Windhundprinzip vergeben. Deshalb ist die Halle auch bereits ab 17 Uhr geöffnet. Die Stadtverwaltung weist auf die 3G-Regel hin.

Außerdem bittet sie die Besucher, das auf der Homepage (http://www.riedlingen.de/5671033.html) bereitgestellte Formular zur Kontakterfassung herunterzuladen und dieses ausgefüllt zur Veranstaltung mitzubringen, damit es nicht zu langen Wartezeiten vor dem Eingang kommt. Alternativ kann die Kontaktdatenverfolgung auch über die Luca-App abgewickelt werden. Dennoch sollten die Besucher ausreichend Zeit für den Einlass aufgrund der coronabedingten Hygieneregeln einplanen. Im gesamten Innenbereich ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Wer zur Kandidatenvorstellung am Donnerstagabend keinen Platz in der Halle findet oder keine Zeit hat, kann sich die Veranstaltung ab 22. Oktober gegen Abend online über den Link der Stadt ansehen.