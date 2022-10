Bürgerenergiegenossenschaft auf stabilem Kurs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Riedlinger Bürgerenergiegenossenschaft hielt am 19. September ihre Generalversammlung im Gasthaus Metro ab. Aufsichtsratsvorsitzender Ulrich Bossler begrüßte die Mitglieder zur elften Generalversammlung. Nach einem allgemeinen Jahresrückblick gedachten die Mitglieder ihres verstorbenen Finanzvorstandes Eberhard Götz, der Anfang August verstorben ist. Direkt im Anschluss würdigte Bossler die Arbeit von Götz, der für 2021 noch einen tadellosen Jahresabschluss erstellt hatte. Nach dem Bericht des Vorstands leitete Bossler über zum finanziellen Teil und stellte die Bilanz sowie die Jahresrechnung vor. Aufgrund eines sonnenarmen Jahres fiel der Ertrag der Solarflächen niedriger aus als in den vergangenen Jahren. Dennoch gab es ein ordentliches Ergebnis, sodass Vorstand und Aufsichtsrat der Versammlung eine Dividende von 3,75 Prozent vorschlagen konnten. Die Finanzlage ist stabil und es konnten Zuführungen zum Eigenkapital erfolgen für anstehende Investitionen in die Überwachungstechnik der Anlagen. Die Versammlung zeigte sich sehr zufrieden mit der Arbeit der Führungsköpfe der Genossenschaft und stellte fachliche Rückfragen. Daraufhin entlastete sie Vorstand sowie Aufsichtsrat einstimmig.

Vor den dann anstehenden Wahlen zum Aufsichtsrat trat Ulrich Bossler von seinem Amt als Aufsichtsrat zurück. Er erklärte, dass er sich gerne für die Position des Finanzvorstands zur Verfügung stelle, die aufgrund des Todes von Eberhard Götz vakant ist. Des Weiteren kandidierte Josef Hoffmann nicht mehr als Aufsichtsrat. Bei den Wahlen wurden Jochen Beck und Lothar Raichle einstimmig in den Aufsichtsrat wiedergewählt. Neu in den Aufsichtsrat wurden Angelika Hasenmaile sowie Johannes Widmann einstimmig gewählt. Alle Gewählten nahmen ihr Amt an und bedankten sich für das Vertrauen. Damit schloss der Versammlungsleiter die Sitzung und dankte für das konstruktive Miteinander.

Im Anschluss an die Generalversammlung tagte der neue Aufsichtsrat unter der Sitzungsleitung von Aufsichtsrat Andreas Linzmeier. Zuerst wurde Bernhard Bantle zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Ulrich Bossler und Dr. Manfred de Lenardis wurden in den Vorstand der Bürgerenergiegenossenschaft bestellt, den beide zusammen mit Bernadette Jochum und Hubert Baier bilden. Der Aufsichtsrat beschloss zum Abschluss den Geschäftsverteilungsplan zu überarbeiten und verteilte anstehende Aufgaben.