Bürger sind gefragt: Was macht Riedlingen stark?

Was sind die Stärken Riedlingens? Was sind die Schwächen? Was ist der Kern der Stadtmarke Riedlingen? Darum geht es in einer Bürgerbefragung der Stadt Riedlingen, die jetzt an den Start geht. „Die Bürgerinnen und Bürger sind die besten Expertinnen und Experten für unsere Stadt“, sagt Bürgermeister Marcus Oliver Schafft. Deswegen habe sich der „Lenkungskreis Lebendige Innenstadt Riedlingen“ entschieden, ein umfassendes Meinungsbild einzuholen. Mit der Befragung wurde das Reutlinger Pragma-Institut beauftragt.

Schriftliche Fragebögen werden mit dem Mitteilungsblatt der Stadt Riedlingen am 9. Juni verteilt. Die Fragebögen sollen dann bis spätestens 30. Juni abgegeben werden. Dafür stehen Rücklaufboxen im Rathaus und in den beiden Riedlinger Apotheken bereit. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Fragebogen in den Ortsverwaltungen abzugeben. Schon jetzt gibt es die Gelegenheit, unter der Internet-Adresse www.bürgerbefragung-riedlingen.de die Fragen online zu beantworten. Der Fragebogen wurden vom Pragma-Institut entwickelt und im Lenkungskreis abgestimmt, dem neben Bürgermeister Schafft auch die Gemeinderatsmitglieder Reiner Henn, Jürgen Glaser, Lea Sharon Fritz und Klaus Hagmann angehören.

Auch die Bewohner des Umlands können mitmachen

Zur Beteiligung aufgerufen sind neben Bürgerinnen und Bürgern Riedlingens ausdrücklich auch die Bewohner des Umlands und die Gäste der Stadt. „Wir sammeln Einschätzungen, Hinweise und Ideen von allen, die an unserer Stadt interessiert sind“, sagt Bürgermeister Schafft. „Ehrliche Kritik hilft uns dabei genauso weiter wie sinnvolles Lob.“ Deswegen habe die Stadt auch die Nachbarkommunen um entsprechende Hinweise in den Amtsblättern gebeten. Außerdem soll eine Postkarten-Aktion für Aufmerksamkeit sorgen. „Was macht Riedlingen stark? Sagen Sie uns Ihre Meinung!“ steht auf den Karten, die derzeit in zahlreichen Einzelhandelsgeschäften Riedlingens, der Teilorte und der Nachbargemeinden zum Mitnehmen aufgestellt werden und mittels QR-Code und Internetadresse zur Online-Befragung führen.

Wird sich Riedlingen künftig als „Donaustadt“ präsentieren? Oder wird die Stadtmarke die Überschrift „Marktstadt“, „Historische Altstadt“ oder „Storchenstadt“ tragen? Dies sind nur einige der Alternativen, zu denen sich die Befragten äußern sollen. „Wir wollen ein ehrliches Feedback einholen, was zu Riedlingen passt und mit was sich die Menschen hier identifizieren können“, erklärt Schafft. „Pandemie und Lockdown haben uns allen vor Augen geführt, wie verwundbar unsere Stadt und insbesondere unsere Innenstadt ist.“ Deswegen habe man bereits jetzt zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht – angefangen mit einer Verbesserung der Parkplatz-Situation bis hin zu einem Förderprogramm für Handel und Gastronomie.

Ergebnisse der Befragung werden öffentlich vorgestellt

Auf Basis der Befragungsergebnisse will der Lenkungskreis mit Unterstützung des Pragma-Instituts dann eine fokussierte Strategie für die Entwicklung von Stadtmarke und Innenstadt entwickeln und mit allen Interessierten diskutieren. Noch vor den Sommerferien sollen daher die Ergebnisse der Bürgerbefragung in einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt werden. „Bürgerbeteiligung und Transparenz liegen allen Verantwortlichen sehr am Herzen“, betont Schafft, „nur gemeinsam mit möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern werden wir es schaffen, die Herausforderungen der Corona-Pandemie zu meistern und unser Riedlingen voranzubringen.“