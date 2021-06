Wie es den Erdbeerfeldern nach den Unwettern geht

Man fühlt sich gesund, außer mit der eigenen Familie hatte man nicht viel Kontakt. Mit einem selbstsicheren Gefühl geht es kurz vor dem Urlaub also zum Schnelltestzentrum. Stäbchen rein, Kontaktdaten abgegeben und schon geht es zurück nach Hause. Doch der Anruf, der eine halbe Stunde nach dem Schnelltest kommt, überrascht: „Der Test ist positiv, Sie müssen sich sofort in Quarantäne begeben.“ Was dann folgt, ist ein Wechselbad der Gefühle, bis wenige Tage später dann der PCR-Test Entwarnung gibt.