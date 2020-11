Bücherei bietet zusätzlich kontaktlose Abholung an

Wie gewohnt kann man die Stadtbücherei auch weiterhin ganz normal besuchen. Viele legen Wert darauf, sich in Ruhe mit den angebotenen Neuerscheinungen auseinanderzusetzen und ein wenig hineinzulesen, bevor sie sich für die Ausleihe entscheiden. Andere bevorzugen die Bestellung im Online-Katalog und berichten, dort deutlich mehr Interessantes zu finden, als direkt am Regal. Für Sachbücher trifft das sicher in besonderem Maße zu. Bei Romanen und Erzählungen kann man sich im Internet zumindest den Inhalt der Geschichte anzeigen lassen und das Cover sehen.

Für Schülerinnen und Schüler ist es derzeit besonders wichtig, dass die Stadtbücherei zugänglich ist. Benötigen sie doch Literatur zu allen möglichen Themen, um Hausarbeiten und Referate zu erstellen. Sollte das vorhandene Angebot dazu einmal nicht ausreichen, kann die Stadtbücherei auch Fernleihe anbieten. Damit kann man sich Fachliteratur aus anderen Bibliotheken bestellen, aber auch aus dem Bestand der Stadtbücherei Reutlingen Literatur, Filme, CDs, Noten u. a. kommen lassen.

Kontaktlose Ausleihe und Rückgabe

Wer lieber so wenig wie irgend möglich anderen Menschen begegnen möchte, kann sich der kontaktlosen Abholung bedienen. Dazu kann man im Online-Katalog die gewünschten Bücher, Hörbücher, Filme oder Zeitschriften vormerken. Was in der Bücherei gerade vorhanden und nicht verliehen ist, wird herausgesucht und bereitgelegt. Dann gibt es zur Abholung zwei Möglichkeiten: entweder wird das Bestellte in einem Korb oder einer Tasche durch das Fenster über dem Haupteingang abgeseilt, oder eines der Schließfächer im Eingangsbereich wird bestückt. Zur Abholung kann man sich mit der Klingel links vom Eingang beim Briefkasten bemerkbar machen.

Wer kein Internet hat, kann auch gerne telefonisch seine Wünsche äußern. Auch jemanden mit der Abholung zu beauftragen, ist selbstverständlich möglich. Die Rückgabe kann jederzeit über den Briefkasten links vom Eingang erfolgen. Alle zurückgegebenen Medien kommen zunächst in die Quarantäne, bevor sie wieder in die Regale einsortiert werden; die Schließfächer werden vor jeder Belegung desinfiziert.

Der geplante Bücherflohmarkt am 14. November kann aufgrund der derzeitigen Lage nicht stattfinden. Ob und wie die beliebten Bilderbuchkinos im Dezember durchgeführt werden können, bleibt abzuwarten.