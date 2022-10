Buchvorstellung mit neuen Weihnachtsgeschichten bei Kaffee und Kuchen

Die Ulrich’sche Buchhandlung lädt am Samstag, 29. Oktober, 15 Uhr, zu einer Buchvorstellung in das Stadtcafé Reinke in Riedlingen. Das Besondere daran: Autorinnen aus Riedlingen und Umgebung haben dafür Texte verfasst und werden diese vortragen. Es sind Hanna Nuber aus Dürnau, Susanne Waldner und Christa Zöllner-Haberbosch aus Riedlingen und Waltraud Wolf aus Altheim.

Das Literaturnetzwerk Oberschwaben hat sie zusammengeführt, bei „Marienland“-Lesungen oder Schreibwerkstätten. Als Herausgeberin schuf Henrike Müller, bei der die Fäden des Literaturnetzwerkes zusammenlaufen, 25 Frauen die Gelegenheit, eine der „neuen Weihnachtsgeschichten“ zu veröffentlichen. Für eine ganze Reihe von ihnen ist es die erste Buch-Veröffentlichung überhaupt. Es sind Geschichten für Erwachsene, in die man sich alleine vertiefen kann, die aber auch geeignet zum Vorlesen sind.

Hanna Nuber reflektiert in ihrer sehr persönlichen Geschichte über das Damals und Heute und stellt dabei das Thema Erwartung in den Mittelpunkt. Susanne Waldners Geschichte führt nach Breslau und lässt durch Kinderaugen auf Krieg, aber auch die Hoffnung auf Frieden schauen. Christa Zöllner-Haberbosch nimmt die Zuhörer mit auf eine stimmungsvolle Reise auf den Spuren von Maria und Josef ins Bergland der Anden nach Peru. Von Waltraud Wolf birgt das Buch drei weihnachtliche Glossen. Darüber hinaus berichtet sie von zwei Buben, denen bei der Vertreibung aus Schlesien das Weihnachtsglöcklein wichtig war. Cello-Klänge von Marion Kiefer umrahmen die Lesung bei Kaffee und Kuchen.