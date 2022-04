Buchautor bei den Kunstfreunden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Kleine Kostbarkeiten“, unter diesem Titel verbargen sich Kunstschätze, die der Autor Herbert Arbter in seinem 2019 erschienen Büchlein den Kunstfreunden vorstellte. In seiner anspruchsvollen Diapräsentation hob er drei Exponate besonders hervor: Das Martyrium des Hl. Mauritius vom Künstler Meinrad von Au aus der Mauritiuskirche in Langenenslingen, das Gemälde Jesu Verurteilung von St. Georg in Riedlingen und das Hungertuch der Kirche St. Martin in Altheim, welches mit seiner Bildsprache perfekt auf die angehende Karwoche einstimmte. Eine Kostprobe aus seinem neuen Buchprojekt beschloss den Abend.