Brutzelnde Gans zieht Strom

Zu den Ritualen zahlreicher Familien an den Festtagen gehört auch die feierliche Zubereitung des Gänsebratens. Insbesondere am Vormittag des 25. Dezembers beginnt das kollektive Einschalten des Ofens, in dem das Geflügel schmort, bis es gar und knusprig ist. Interessanterweise lässt sich tatsächlich nachweisen, dass viele Menschen in Oberschwaben die Vorbereitung des Festmenüs quasi gleichzeitig vornehmen: Einem Tochterunternehmen des Energieversorgers EnBW gelang es am Jahresausklang 2017, den spezifischen Stromverbrauch nachzuweisen, wenn am ersten Weihnachtsfeiertag die Öfen und Herde auf Hochtouren laufen: die sogenannte „Gänsebratenspitze“. Diese Kurve weist einen deutlich spürbaren Anstieg des Verbrauchs privater Haushalte an Heiligabend und insbesondere am späten Vormittag des ersten Weihnachtstages.

Pilotprojekt weist Spitzenverbrauch nach

Im Zuge eines Pilotversuchs analysierte die EnBW-Tochter in Aitrach (Landkreis Ravensburg) das dortige 20 000 Volt Mittelspannungsnetz, das zudem von einer starken Einspeisung aus dezentralen Photovoltaik-Anlagen geprägt ist. Fernauslesbare Lastgangzähler dokumentieren dort seit Sommer 2017 in insgesamt rund 50 Umspannstationen minutengenau den Summenverbrauch aller Ortsnetz-Stränge. Zwei davon, an denen fast ausschließlich Privathaushalte hängen, eigneten sich ideal zur Auswertung der „Gänsebratenspitze“. „Die Lastkurven lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig“, sagt Projektleiterin Christiane Kurka. Insbesondere am späten Vormittag des 25. Dezembers ließen sich die Braten in der Röhre nachweisen.

Doch methodisch ist der Nachweis aufwendig, denn zahlreiche Faktoren müssen berücksichtigt werden, die ebenfalls Einfluss auf den Stromverbrauch haben. Zum Beispiel sind das die Einspeisung aus Photovoltaik-Anlagen und die Wetterlage. Aber es spielt auch eine Rolle, ob der 25. Dezember auf einen Montag oder Sonntag fällt, denn das Gefüge des Stromverbrauchs ist auch feiertags an beiden Tagen unterschiedlich.

Für Riedlingen und seine Region könnten solche sehr aufwendigen Messungen allerdings wohl erst in zwei bis drei Jahren messbar sein. Bis dahin sollen digitale Messinstrumente, sogenannte „SmartMeter“, in kleinen Betrieben und Privathaushalten verpflichtend installiert werden.

Stromverbrauch insgesamt ist an Weihnachten am niedrigsten

Auch wenn die Industrieproduktion über die Weihnachtsfeiertage heruntergefahren wird und der Gesamtverbrauch auch in diesem Jahr so niedrig sein wird wie sonst nie im vergangenen Jahr, bleibt der Störungsdienst des Netzbetreibers Netze BW an Weihnachten aufmerksam, dass jeder Haushalt mit Strom versorgt bleibt. Denn wenn an Weihnachten Küchengeräte, Beleuchtung, Fernseher, Computer und der Ofen gleichzeitig in Betrieb sind, könnte insbesondere in älteren Häusern die Hauptsicherung überlastet werden. Die Störungshotline mit der Nummer 0800 3629477 der Netze BW ist 24 Studen besetzt.