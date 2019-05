Brunch und Tanz im Hängegarten

Der Kneippverein Riedlingen und die Stiftung Historischer Hängegarten laden am Sonntag, 12. Mai, zu einem ganz besonderen Muttertags-Event in den Hängegarten des Schlossbergs in Neufra ein.

Ab 10 Uhr gibt es einen Frühstücks-Brunch mit vegetarischen Köstlichkeiten für Frauen, Mütter, Großmütter und ihre Familien. Ab 11 Uhr zeigt dann die Tanzmeisterin Srimati Monalisa Ghosh aus Kalkutta klassisch indische Tänze des Odissi-Stils sowie moderne Bollywood-Choreografien. Die Veranstaltung wird bis etwa 13 Uhr dauern.

Die Kosten: 15 Euro für Brunch / 20 Euro für die Tanzaufführung. Kinder bis zehn Jahre zahlen nichts. Um für den Brunch planen zu können, wird um Anmeldung per E-Mail bis Donnerstag, 9. Mai, gebeten.