Briefe können Leben retten!

Der 10. Dezember eines Jahres gilt als der Tag der Menschenrechte. Jedes Jahr erscheint dieser Tag in vielen Ländern dieser Welt als reine Selbstverständlichkeit und wird manchmal überhaupt nicht wahrgenommen. Menschenrechte sind doch selbstverständlich, oder? Das Jahr 2022 lehrt die Welt eines Besseren.

Der Kriegsbeginn in der Ukraine, die Revolution im Iran oder die Diskussion um die Fußball-WM in Katar zeigen, dass Menschenrechte auf der Welt weiterhin keine Selbstverständlichkeit sind. Auch nach fünf aufeinander folgenden Jahren des Amnesty International Briefmarathons an der Beruflichen Schule in Riedlingen (BSR) werden Schüler*innen für die Verletzbarkeit von Menschenrechten aufmerksam gemacht und sensibilisiert, denn nur wenn die jüngere Generation die Dringlichkeit von Menschenrechten versteht, kann sie auch aufrechterhalten werden. Wie jedes Jahr stellt Amnesty International zehn Fälle vor, für die sich die Schüler*innen einsetzen können. Insbesondere das Recht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit wird weltweit eingeschränkt, Aktivisten aus Bangladesch, Hongkong, Iran, Kamerun, Kuba, Marokko, Paraguay, Russland, Simbabwe und Frankreich kämpfen für Menschenrechte im eigenen Land. Ganze 172 Briefe wurden von den Schüler*innen an die Aktivisten und die dortige Regierung verfasst, in der Hoffnung auf Freilassung und Einhaltung ihrer zugesprochenen Rechte. Denn auch nach fünf Jahren des Briefmarathons zeigt sich, es ist möglich etwas zu verändern.