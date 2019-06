Zum 8. Flohmarkt des Narrenvereins Bachbahner Zwiefaltendorf ist Standinhaber Horst Mühlmann am Samstag aus seinem Heimatort Bodelshausen bei Tübingen angereist. Im Gepäck hatte er dabei Ware, die er innerhalb der letzten vierzig Jahre gesammelt und gekauft hatte, besonders Alltags- und Haushaltsgegenstände aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Interessierten Flohmarktbesuchern erzählte er leidenschaftlich die Geschichten hinter den Gegenständen und erklärte ihre Funktion. Ein kleines Gerät entpuppte sich als Faltenbügler, ein Gegenstand für reisende Geschäftsmänner, um Bügelfalten in der Anzughose auszubessern. Eine zum Verkauf stehende große Ledertasche war früher von der Post als Wertbrieftasche genutzt worden, eine Hutschachtel zum Verstauen des Zylinders.

Mühlmanns Stand war einer von 140 Ständen auf dem Flohmarkt. Über den Verlauf der Jahre habe sich der Flohmarkt kontinuierlich weiterentwickelt, so Steffan Löffler. Als Vorstand des Narrenvereins Zwiefaltendorf hatte er den Flohmarkt organisiert. Vor acht Jahren entstand die Idee, die jährlich stattfindende Dorfhockete mit einem Flohmarkt zu verbinden. Seitdem zieht die Veranstaltung nicht nur die Bewohner von Zwiefaltendorf, sondern auch auswärtige Käufer und Verkäufer an. „Ich habe Spaß am Flohmarkt-Flair. Auf meinem ersten Flohmarkt wurde ich mit der Leidenschaft infiziert“, erklärt Mühlmann beispielsweise seine jährliche Teilnahme am Flohmarkt.

Neben Antiquitäten und Kuriosem wurden an vielen Ständen auch Geschirr, Kleidung, Kinderspielzeug, Brettspiele, Münzen, Bücher und vieles mehr gehandelt. Wer trotz des breiten Warenangebots nicht fündig wurde, kam kulinarisch und musikalisch auf seine Kosten: Eine breite Auswahl an Imbissständen sorgte für das leibliche Wohl, während Helle Dangel aus Maselheim ab 11 Uhr ein buntes Programm an Rockklassikern, Balladen und Countrysongs spielte. Auf seiner „Live & acoustic“-Tour hatte er einen Halt in Zwiefaltendorf eingelegt und begeisterte seine Zuhörer mit Evergreens wie „All Summer Long“ von Kid Rock.

Trotz der extremen Temperaturen war die Stimmung gut. Im Anschluss an den Flohmarkt fand die Dorfhockete statt. Mit Wurstsalat und musikalischer Begleitung durch die Musikkapelle Zwiefaltendorf ist der Tag ausgeklungen.