In der aktuellen Förderrunde für den Breitbandausbau fließen nach Information des Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger (CDU) weitere Landesmitteln in den Landkreis Biberach: Unterstützt werden die Ausbauanstrengungen der Gemeinde Altheim mit 26 007 Euro und die der Gemeinde Moosburg mit 109 481 Euro.

Mit 26 007 Euro werden in der Gemeinde Altheim die Mitverlegung bei einer Baumaßnahme der Netze Südwest im Ortsteile Heiligkreuztal und der Glasfaserkabeleinzug für Gewerbebetriebe im Wohn- und Mischgebiet unterstützt. In Moosburg fließen die Fördermittel in der Höhe von 109 481 Euro in das Betreibermodell für die Gemeinde.

Die aktuelle Förderrunde setze die Reihe der bereits erfolgten Landesförderungen für den Breitbandausbau fort, so Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger. Die Gemeinde Altheim habe beispielsweise seit dem Jahr 2016 bereits 265 532 Euro Breitbandfördermittel erhalten. Zudem sind zur Stärkung des Breitbandausbaus die Förderprogramme von Bund und Land so aufeinander abgestimmt, dass Glasfaserprojekte mit insgesamt bis zu 90 Prozent aus Fördermitteln finanziert werden können.

Die aktuelle Fördermaßnahme ist Teil des Breitband-Förderprogramms 2020 des Landes Baden-Württemberg. Bewilligt wurden in der aktuellen Vergaberunde landesweit insgesamt 64 Förderanträge mit einem Volumen von rund 44 Millionen Euro. Insgesamt belaufe sich damit die Anzahl der geförderten Projekte in der Legislaturperiode seit 2016 auf rund 2300 Maßnahmen mit einer Gesamtfördersumme von 823 Millionen Euro, so Dörflinger. Die Landesregierung stellt in der aktuellen Legislaturperiode mehr als eine Milliarde Euro für die digitale Infrastruktur zur Verfügung.

Leistungsfähige Internetverbindungen seien „ein zentraler Standortfaktor im ländlichen Raum“, äußerte sich Dörflinger am Freitag zur Bekanntgabe der geförderten Breitbandprojekte: „„Datenautobahnen statt digitaler Trampelpfade – das brauchen die Menschen in unserer Region dort, wo sie leben, lernen und arbeiten.“