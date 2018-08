Brandverletzung nach Heckenbrand

Zu einem Heckenbrand in Riedlingen ist die Feuerwehr gerufen worden. Doch der Brand konnte von Anwohnern vor dem Eintreffen der Wehr gelöscht werden. Allerdings wurde dabei eine Person verletzt.

Die Integrierte Leitstelle Biberach löste am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr Zugalarm für die Abteilung Riedlingen aus, nachdem eine Hecke an einem Gebäude in Brand geraten war, heißt es in einem Bericht der Feuerwehr. Beim Eintreffen des Einsatzleiters vom Dienst war die rund vier Meter breite Hecke bereits von Anwohnern gelöscht worden.

Dabei hatte sich eine beteiligte Person Brandverletzungen zugezogen. Daher wurde vom Einsatzleiter noch ein Rettungswagen nachgefordert.

Aufgrund der aktuellen Situation konnten bis auf das Hilfeleistungslöschfahrzeug die restlichen Fahrzeuge der Feuerwehr die Anfahrt abbrechen.

Mit Schaum benetzt

Für die Nachlöscharbeiten wurde von der Feuerwehr die rund vier auf drei Meter große Thujahecke mit Wasser und leichter Schaumzumischung benetzt. Das Gebäude und die Hecke wurden von den Feuerwehrmitgliedern mit der Wärmebildkamera kontrolliert.