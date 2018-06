„Brandgeruch“ war nur Duft von Grill

Wegen eines Brandalarms ist am Samstag die Riedlinger Feuerwehr ausgerückt. Es stellte sich heraus, dass die Alarmanlage einer Gaststätte ausgelöst wurde. Gleichzeitig sorgte eine Grillparty in der Nachbarschaft für Brandgeruch.

Bewohner eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in Riedlingen nahmen am Samstag kurz vor 13 Uhr einen Piepton und einen merkwürdigen Geruch aus einer Gaststätte im Erdgeschoss des Gebäudes wahr und verständigten die Integrierte Leitstelle Biberach. Es wurde vermutet, dass ein Rauchwarnmelder ausgelöst hatte. Die Feuerwehrabteilung Riedlingen wurde alarmiert. Bei der Erkundung wurde zunächst nichts festgestellt, aber es kam auch ein Kohlenmonoxid-Melder als Ursache in Betracht. Ein Trupp unter Atemschutz und Meßgerät sollte dies prüfen, doch erst musste sich die Feuerwehr Zugang zu den Räumlichkeiten verschaffen. Zuvor traf aber der Betreiber der Gaststätte ein und konnte die Sachlage schnell klären: Die Alarmanlage der Gaststätte hatte aus unbekanntem Grund ausgelöst. Schließlich konnte auch der Brandgeruch zugeordnet werden: In der Nachbarschaft wurde gegrillt. Weitere Maßnahmen waren Seitens der Feuerwehr deshalb nicht mehr erforderlich.