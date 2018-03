Brand in der Altstadt: Zeugen belasten 28-Jährigen schwer

Rund eine Million Euro Schaden ist bei einem Brand in der Nacht auf Pfingstmontag 2016 an einem Fachwerkhaus am Marktplatz in Riedlingen entstanden; die Bewohner konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Dafür verantworten muss sich seit Mittwoch am Landgericht Ravensburg ein 28-Jähriger, dem schwere Brandstiftung vorgeworfen wird.

Der Angeklagte bestreitet, etwas damit zu tun zu haben. Als sicher anzunehmen ist, so die Aussagen der Brandermittler, dass das Feuer von einer überhitzten Pfanne auf dem Herd seinen Ursprung nahm. Hinweise auf Brandbeschleuniger wurden nicht gefunden.

(Foto: © Thomas Warnack / © Thomas warnack) (Foto: © Thomas Warnack / © Thomas warnack) (Foto: © Thomas Warnack / © Thomas warnack) (Foto: © Thomas Warnack / © Thomas warnack) (Foto: © Thomas Warnack / © Thomas warnack) (Foto: © Thomas Warnack / © Thomas warnack) (Foto: © Thomas Warnack / © Thomas warnack) (Foto: © Thomas Warnack / © Thomas warnack) (Foto: © Thomas Warnack / © Thomas warnack) 1 von 1

In Fußfesseln wird der schmächtige junge Mann in den Gerichtssaal geführt. 1,62 Meter sei er groß und wiege 62 Kilogramm. Sein Lebenslauf ist auf den ersten Blick unauffällig. Aufgewachsen ist er bei seinen Eltern in Ertingen. Nach der Realschule, die er mit der Note 2,1 abschloss, absolvierte er eine Zimmermannsausbildung, wanderte dann 2011 in die Schweiz aus („Weil es lukrativer ist“), wo er als Quereinsteiger bei der Bundesbahn arbeiten konnte. Alkohol konsumiere er nur gelegentlich bei festlichen Anlässen, ließ er das Gericht wissen, Drogen nach einem Versuch mit Marihuana im Alter von 16 überhaupt nicht. Allerdings weist seine Polizeiakte eine Reihe von Delikten auf, bei der es meist um Fahren ohne Fahrerlaubnis geht, um Betrug und Urkundenfälschung.

Bereits im Knast wegen schwerer Körperverletzung

2010 hat der Angeklagte seine Freundin kennengelernt, in den Jahren 2012 und 2015 wurden sie Eltern. Für ein drittes Kind, geboren Mitte 2017, streitet der Angeklagte die Vaterschaft ab. Mittlerweile sind sie getrennt. Seit Mai 2017 verbüßt der Angeklagte bereits eine dreijährige Haftstrafe unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Freiheitsberaubung, weil er mehrfach seine Freundin misshandelt und sie eingeschlossen haben soll. Unter anderem habe er sie mit einem Baseballschläger traktiert, als sie in der 22. Woche schwanger war. Bei weiteren Attacken habe er sie mit einem Messer verletzt, in den Schwitzkasten genommen und so gewürgt, dass sie Todesangst gehabt hatte.

War es doch Brandstiftung? Nach dem Großbrand des Mehrfamilien- und Geschäftshauses am Riedlinger Marktplatz gehen die Ermittlungen der Kriminalpolizei in alle Richtungen. Es liegen allerdings Zeugenaussagen vor, die darauf hindeuten, dass der Brand absichtlich gelegt wurde.

2016 wurde gegen den Mann ein gerichtliches Kontaktverbot zu seiner Partnerin auferlegt, er durfte ihre Wohnung nicht mehr betreten und sich der Frau nicht weniger als 50 Meter nähern. Dennoch soll er sie weiterhin mit Telefonaten und SMS drangsaliert haben. Eine Zeugin sagte vor Gericht aus, sie habe ihn mehrfach „um das Haus schleichen“ sehen, wo seine Freundin wohnte. Er habe sie kontrolliert, so eine Bekannte, habe sich mit einem Schlüssel Zugang zur Wohnung verschafft und dort im Schrank oder im Bettkasten versteckt.

Pfanne gerät in Brand

Laut Anklageschrift eskalierte die Situation an Pfingsten 2016. Da habe er in Abwesenheit der Frau ihre Dachgeschosswohnung aufgesucht und zwei Herdplatten erhitzt. Auf einer habe sich eine Pfanne mit Öl befunden, das in Brand geraten sei und schließlich das Feuer ausgelöst hatte, das auf den Dachstuhl übergriff.

Was weiter geschah, schilderte ein Zeuge, der den Brand beim Warten zusammen mit einem jungen Pärchen auf ein Taxi als Erster bemerkt hatte. Funken hätten aus der Dachgaupe geschlagen, und es habe geknistert. Zusammen mit der jungen Frau habe er sofort Sturm geklingelt, um die Anwohner zu warnen, während ihr Begleiter die Feuerwehr alarmierte. Während die Bewohner, sieben Erwachsene und zwei Kleinkinder, in Schlafkleidung nach unten eilten, unternahm er noch Löschversuche, was sich aber als aussichtslos herausstellte. Immerhin konnte er noch einen Hund aus einer Wohnung retten.

Existenzen zerstört

Mit über 100 Mann war die Feuerwehr im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen, ehe er auf weitere Gebäude übergreifen konnte. Während den Gebäudeschaden die Versicherung trägt, ist das Inventar meist nicht versichert. Unter Tränen schilderte eine Bewohnerin des Hauses, sie habe eine neue Wohnung suchen und sich komplett neu einrichten müssen. Dafür habe sie einen Bausparvertrag aufgelöst. Am schlimmsten sei, dass ihre Kinder in Lebensgefahr gewesen seien.

Eben jene Bewohnerin hatte am Samstag vor dem Brand noch mit der Ex-Partnerin des Angeklagten, mit der sie befreundet ist, gekocht. Mit Sicherheit habe man den Herd aber ausgemacht. Ihre Freundin sei zudem fast übertrieben vorsichtig gewesen. Diese hatte die Wohnung an diesem Samstag verlassen , um ihre Schwester in Heidenheim zu besuchen. Vor der Abreise habe sie die elektrischen Geräte in der gesamten Wohnung kontrolliert.

Zeugin: Rauchmelder abmontiert

Schwer belastet wird der Angeklagte von einer anderen Nachbarin, die aussagte, ihn am Abend vor dem Brand in der Nähe gesehen zu haben. Für eine Täterschaft spricht auch, dass er wenige Tage vor dem Brand alle Rauchmelder abmontiert haben und noch im Besitz eines Wohnungsschlüssels gewesen sein soll.

Die Verhandlung wird am Freitag fortgesetzt. Insgesamt sind vier Prozesstage anberaumt.