Boulevardnachrichten, Trump und Lyrik

Während sich an der Realschule der Prüfungsbeginn wegen der Panne in Bad Urach verschobene hat (SZ berichtete), haben die Abiturprüfungen an den Gymnasien begonnen. Am Mittwoch startet für die Schüler der Jahrgangsstufe 2 des Kreisgymnasiums die Prüfungen traditionsgemäß im Fach Deutsch. An der Wirtschaftsoberschule der Beruflichen Schule sind die Abiprüfungen deutlich weiter: Bereits am Freitag haben die Prüfungen mit dem Fach Wirtschaft begonnen, es folgte Deutsch und am Mittwoch war Englisch an der Reihe.

Angespannte Stimmung am Mittwochmorgen im Kreisgymnasium. 111 Abiturienten harren auf den Beginn der Prüfungen im Fach Deutsch. Dies ist zugleich der Auftakt für eine 14-tägige schriftliche Prüfungsphase, die mit dem Abitur in Mathematik endet. Um 8 Uhr werden die Aufgaben ausgegeben, bis 13.30 Uhr hatten die Schüler Zeit ihr Thema zu bearbeiten.

Fünf Themenvorschläge hatten die Schüler zur Auswahl, berichtet Schulleiter Georg Knapp. Und die Schüler am KGR haben auch alle Themen gewählt, sagt Knapp. Auch das Lyrik-Thema wurde bearbeitet. In der Aufgabenstellung zu den Sternchenthemen, ging es darum die Frauenrollen der Hauptfiguren aus „Agnes“ von Peter Stamm mit der aus Max Frischs „Homo Faber“ zu vergleichen. Bei der Gedichtinterpretation galt es ein Gedicht von Theoder Fontane mit der von Alfred Lichtenstein zu vergleichen. Auch ein Werk von Erich Kästner stand auf dem Aufgabenplan, eine Kurzprosa „Spuk in Genf“, bei der ein Hafenarbeiter mit seinem Verhalten die wohlsituierte Bürgerschaft verunsichert.

Ein Essay galt es zum Thema „Sprache leicht gemacht“ zu schreiben, über Vor- und Nachteile komplexer oder leichter Sprache. Dabei wurden unterschiedliche Diskussionsansätze in den Texten deutlich, die den Prüflingen mitgegeben wurden: Ist leichte Sprache eine Möglichkeit, um leichter zu lernen? Oder ist schwere Sprache notwendig, um komplexe Sachverhalte ausdrücken zu können? Die Schüler müssen eine These formulieren und diese anhand des Materials begründen, so Georg Knapp. Die letzte Aufgabe war eine Erörterung. Ausgangspunkt war dabei der Text „Ohne Boulevardpresse ist die Demokratie in Gefahr“. Dabei vertrat der Autor die Ansicht, dass durch Verkürzungen und Zuspitzungen der Boulevard-Blätter Menschen mit Themen erreicht werden, die sich sonst nicht mit diesen Themen beschäftigen würden.

Die Deutschprüfung am KGR ist nun geschafft, am Freitag folgt Englisch und am Montag ist dann Großkampftag: Da werden Prüfungen in zehn (Neben-)Fächern abgenommen. Die letzte Prüfung findet dieses Jahr am 2. Mai in Mathematik statt.

An der Wirtschaftsoberschule haben die 32 Schüler schon drei Prüfungen hinter sich. Am vergangenen Freitag stand zum Auftakt das Profilfach „Wirtschaft“ auf dem Programm. Dabei mussten die Schüler aus den drei Teilbereichen Volkswirtschaftslehre (VWL), Betriebswirtschaftslehre (BWL) und Rechnungswesen je eine Aufgabe bearbeiten. Zwei Varianten wurden je angeboten. In VWL konnten die Schüler aus den Themen „Geldpolitik/EZB“ oder Mikroökonomie auswählen, berichtet Schulleiter Matthias Kniese. In BWL galt es, sich mit Unternehmensformen oder mit der Finanzwirtschaft zu beschäftigen und im Rechnungswesen war die Vollkostenrechnung bzw. die Kostenanalyse und Teilkostenrechnung Thema. In Englisch hatten die Schüler einen aktuellen Bezug bei der Arbeit: Im Fokus stand die Politik von Donald Trump mit „America first“, so Kniese.

Im Fach Deutsch können die Schüler aus diversen Themen auswählen. Thema eins war ein materialgestützter Essay mit dem gesetzten Titel „Zwischen Ängstlichkeit und Zuversicht“. Beim zweiten Thema sollten sich die Schüler mit dem Text „My Heimat“ von N. Ayerle auseinandersetzen. Dies war auch bei Thema drei gefordert: Nadine Oberhuber schreibt in „Unser absurder Konsum“ über die Sucht zu kaufen, ohne wirklich zu konsumieren. Heinrich Bölls Text „Die Decke von damals“ (1952) war als viertes Thema zu interpretieren. Das letzte Thema war eine vergleichende Betrachtung zweier Prüfungslektüren – die Schüler sollten den Stellenwert von Macht und Gewalt in den Beziehungen der Protagonisten der Werke untersuchen.

Doch noch haben die 32 Prüflinge keine Pause – auf Wirtschaft am Freitag und Deutsch am Montag folgte Englisch am Mittwoch. Als letztes Fach steht Mathematik auf dem Plan und dann geht auch schon die Lernerei für die mündlichen Prüfungen los.