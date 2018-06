Bossler und Stümke geehrt

Weil Sie bei der letzten Sitzung des alten Gemeinderats nicht teilnehmen konnten, sind Gabriele Stümke von der CDU-Fraktion und Ulrich Bossler von den Freien Wählern in der jüngsten Sitzung von Bürgermeister Marcus Schafft für ihr Engagement in Ortschafts- Und Gemeinderat geehrt worden. „Beide haben sich um die Belange der Stadt Riedlingen verdient gemacht und sich für die Stadt Riedlingen in ganz unterschiedlicher Art und Weise eingesetzt.“

Bossler erhielt die Ehrung für 30 Jahre kommalpolitisches Engagement. Der Pflummerer ist seit 1984 im Ortschaftsrat des Riedlinger Teilorts. Zudem war der Bankvorstand von 2000 bis 2005 Ortsvorsteher und ist seit 2004 Gemeinderat der Stadt Riedlingen. Er hat die Stadt in verschiedenen Ausschüssen vertreten.

Stadt repräsentiert

Gabriele Stümke erhielt die Ehrung für ihre zehnjährige kommunale Tätigkeit in und für die Stadt Riedlingen. Stümke gehört seit 2004 dem Riedlinger Gemeinderat an. Von 2009 bis 2014 war sie die dritte ehrenamtliche Bürgeremeister-Stellvertreterin und hat die Stadt nach außen repräsentiert. Darüber hinaus war sie in etlichen Ausschüssen der Stadt vertreten.