Bodenständig und weltoffen

Großer Abschied für Pfarrvikar Uwe Grau in Daugendorf: Pfarrkirche und Gemeindehalle in Daugendorf waren durch Graus Weggenossen vollbesetzt, um dem scheidenden Pfarrer in offizieller und persönlicher Weise Dank zu sagen. Fünf Jahre lang prägte er in seiner bodenständigen und weltoffenen Art nicht nur das kirchliche Leben des Dorfes.

Unter feierlichen Orgelklängen von Brunhilde Roth zog Pfarrvikar Uwe Grau mit 13 Ministranten zu seinem Abschiedsgottesdienst in die Daugendorfer Pfarrkirche ein, die ihm seit rund fünf Jahre geistliche Heimat bedeutete. Mit John Rutters „I will sing with the spirit“ und einem strahlenden Halleluja, anderen passenden Weisen und einem ganz speziellen Abschiedslied für Uwe Grau prägten die Klangfärber mit Rudi Karnik am Pult und Gertrud Karnik am Keyboard den musikalischen Teil des Gottesdienstes. Pfarrer Grau hieß besonders Bekannte und Verwandte, Vertreter der Seelsorgeeinheit und der Ökumene, von Vereinen und Organisationen willkommen.

„In Gemeinde und beim Dienst im Krankenhaus bin ich von vielen Menschen in ganz verschiedenen Situationen beschenkt worden“, betonte der Geistliche in seiner lebensnahen Predigt. Ob Gottvertrauen oder Glaubenszweifel, Gottes Wort wolle entsprechend des Tagesevangeliums jeden ansprechen, es sei oft eine Herausforderung, doch stets lebensaufbauend, denn „Die Freude am Herrn ist unsere Stärke.“ Grau sagte allen Menschen der verschiedensten Gruppierungen und in den ganz unterschiedlichen Situationen seines Wirkens in Daugendorf ein herzliches Vergelt’s Gott. Erfahrungen seiner Zeit in Daugendorf werde er auch an seinen neuen Wirkungsort am Bussen mitnehmen.

Kochbuch der Ministranten

Als Leiter der Seelsorgeeinheit dankte Pfarrer Walter Stegmann seinem scheidenden Pfarrvikar. Der Bussen, so Stegmann , sei für Grau eine neue Herausforderung aber auch eine Gelegenheit, vielen Menschen Wegweiser zu sein. Mit Eckpunkten wie Notfallseelsorger, Liebe zur Liturgie, Teamkollege, Spritualität der Benediktiner, stets den Menschen nahe, zeichnete Stegmann das Bild eines menschenfreundlichen Seelsorgers aus vollem Herzen. Geerdet im Leben.

Die Ministranten der „Nordgemeinden“, angeführt von Kathrin Lenz, wünschten dem beliebten Pfarrer, er solle nicht nachlassen, auf seine Gesundheit zu achten und nicht die Freude an seinem Beruf verlieren. Vor allem soll sein Kühlschrank nie leer sein, wenn er wie stets gerne kochen will. Daher soll ein ganz persönlich gestaltetes Kochbuch der Ministranten den Dank der Ministranten ausdrücken.

Ortsvorsteher Armin Lenz überbrachte die Grüße und den Dank der Stadt Riedlingen, der Teilorte und der acht Vereine Daugendorfs. „Wir werden dich vermissen“, stellte er fest, „Deine Bodenständigkeit und Weltoffenheit, Deine Sangeslust, die priesterlichen Dienste und die Vereinszugehörigkeit, die Seniorentage, die Treffen mit der Landjugend und die Zeit mit der Fasnet.“

Die Fachschaft Religion der Johann Christian-Schule Riedlingen mit Rektor Martin Romer dankten ebenfalls für das gute Miteinander und wünschten Zeit zum Genießen mit warmem Tee und wärmendem Fußbad. Dem schloss sich das Mitarbeiterteam der Seelsorgeeinheit an mit ihrem Dank: „Du hast uns und vielen Menschen deine Tür aufgemacht.“ Der Dank für Nähe zulassen und aushalten, immer fröhlich sein mündete in den Wunsch, dass es an Graus neuem Wirkungsort auch Menschen gebe, die ihm die Tür aufmachen für ein gutes Zuhause.

Überwältigt von soviel Dank und Anerkennung seiner Arbeit und sein Wirkens fasste Pfarrvikar Grau seinen Dank für alle guten Worte und Wünsche zusammen: „Ich sage einfach Danke. Hoffentlich habe ich niemand vergessen.“ Viele gemeinsame Aktionen und Hilfen in den verschiedensten Bereich habe er erfahren, die seine Zeit in Daugendorf und den Nordgemeinden der Seelsorgeeinheit geprägt haben.